300 köy yolunda ulaşım yok

T24

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek basınç sisteminin etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 32 dereceyle Erzurum ve Ağrı'da ölçülürken diğer ilerde ise gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da eksi 29, Kars'ta eksi 28, Erzincan'da eksi 14 ve Iğdır'da eksi 12 derece oldu.Bölgede bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığının da Erzurum'da eksi 13, Ağrı'da eksi 10, Ardahan'da eksi 8, Kars'ta eksi 6, Erzincan ve Iğdır'da ise 0 derece olması tahmin ediliyor.Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da 215, Ağrı'da ise 85 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.