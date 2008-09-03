300 kızı okullu yaptı

Kız çocuklarını okula göndermeyen aileleri ikna etmek amacıyla köy köy dolaşan Ağrı'nın Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Eskin, 300 kız çocuğunun okula gitmesini sağladı.

Patnos ve köylerinde ilköğretim okullarının 5. kademesini bitiren, ancak çeşitli nedenlerle aileleri tarafından okula gönderilmeyen kız çocuklarının okula devamlarını sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Eskin öncülüğünde çalışma başlatıldı. Yaz tatili süresince ilçe merkezi ve köylerde kapı kapı dolaşan Eskin, çocuklarını okula göndermeyen aileleri ikna etmeye çalıştı.

Ailelerle yaptığı görüşmelerde, "Çocuklarınızın velisi biz olacağız, yeter ki okumalarına izin verin" diyen Eskin'in çabası olumlu sonuç verdi. Özellikle okul öncesi ve ilköğretimde okula devam oranını artırmaya çalıştıklarını belirten Eskin, çalışmalar sonucunda ilköğretimin ikinci

kademesine 300 kız öğrencinin kazandırıldığını söyledi.

İlçeye bağlı Kuşkaya, Yukarıkamışlı, Demirören köylerinde kız öğrencilerin ilk defa ilköğretim ikinci kademeye kayıt yaptırdığını vurgulayan Eskin, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmanın bu yörenin geleceğini etkileyeceğine inanıyorum. Çünkü kız çocuklarının eğitim düzeyindeki yükselme, sonraki nesillerin de eğitim düzeyini iyileştirecektir. Böylelikle kızlarımız erken yaşta evlendirilmekten, erkeklerimiz de çocuk yaşta sorumluluk altına girmekten kurtulacaktır."