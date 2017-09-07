300 kediyi sahiplendirdi, 100 kedinin bakımını yapıyor

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde oturan 59 yaşındaki hayvansever Nurhan Canatar, sokakta bulduğu kedileri bakım ve tedavilerini yaptıktan sonra sahiplendiriyor.

Etimesgut Elvankent\'te bir sitede otururken komşularının rahatsız olması üzerine evini satarak Kahramankazan\'da 3 katlı müstakil bir ev satın alan ve kedilerine birinci katında bakmaya başlayan Nurhan Canatar, en büyük desteği ailesinden gördüğünü söyledi. İki çocuk annesi ev hanımı Canatar, 7 yıl önce ablasını ziyareti sırasında yavru bir kediyi severek başlayan sevgisinin zamanla yüzlerce kediye ulaşmasına neden olduğunu belirtti. Aradan geçen zamanda 300\'e yakın hayvanı sahiplendirirken, bugün 100\'e yakın kedinin bakımıyla ilgilenen Canatar, zaman zaman zorluk çektiğini söyledi. Eşi Şevket Canatar\'ın emekli maaşı ve çalışarak elde ettiği aylık 2 bin 500 lirayla kedilere bakmaya çalıştığını ifade eden Nurdan Canatar, nadiren dışarıdan da mama yardımı aldığını söyledi.

HER KEDİNİN BİR ADI VAR

Her kedinin bir adı olduğunu ve hepsinin de kendi adını bildiğini belirten Canatar, \"Bazı kediler kanser hastası. Onları ayrı bir yerde tutuyorum. Çünkü onlar ayrıca ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Yaralı, gözleri görmeyen, sokağa terk edilmiş birçok kediyi kurtardım. Sahiplenmek isteyenlere kendim elden teslim ediyorum ki, nasıl bir yere kedilerimi verdiğimi bileyim. Çünkü bir iki gün sevip, tekrar sokağa bırakanlar olabiliyor. Bu hayvanların morallerinin yüksek tutmak için ara ara tavuk pişirip yediriyorum\" dedi.

KEDİLERİN YANINDA KÖPEKLERE DE BAKIYOR

Yüzlerce kedinin yanında sokakta gördüğü yaralı, aç köpeklere de baktığını söyleyen Canatar, evinde ayrıca biri gözleri görmeyen 5 köpeğin bulunduğunu söyledi. Birçok köpeğe yeri olmadığı için yemek veya mama götürerek bakmaya çalıştığını kaydeden Canatar, toplumun hayvanlara sahip çıkmasını istedi.

ANNE VE BABASI DA BAKIMA MUHTAÇ

Nurhan Canatar, aynı zamanda yürümekte zorlanan anne ve babasının bakımını da üslendiğini kaydederek, “Yaşlanmaya başladık artık. Anne ve babamın yanında kedilere de bakmakta zorlanmaya başladım. Ara sıra yardımcıya ihtiyaç duyuyorum. Ancak kimden yardım isteyeceğimi bilemiyorum\" dedi. Çocuklarının üniversitede eğitim gördüğünü anlatan Canatar, ekonomik olarak yetişmekte zorlandığını kaydetti.



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