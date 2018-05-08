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Dünya

300 idam izledi, kitabını yazdı

"Annelerin duvarları tekmelediklerini duyuyordum"

08 Mayıs 2018 17:57

Amerika’da Michelle Lyons, 2000-2012 yılları arasında Teksas Cezaevi’nde çalıştı. Görevi gereği idamları izleyen Lyons, şimdiye kadar izlediği 300 insanın idamını yazarak, ‘Son Dakikalar’ adlı bir kitap çıkardı.

Görevi, idamları izlemekti. Bu nedenle zehirli iğneyle hayatlarına son verilen 300 erkek ve kadın mahkûmun idamını izledi. İdama ilk tanıklık ettiğinde 22 yaşında olan Lyons, yaşadıklarını ‘Son Dakikalar’ adlı kitabında anlattı. İdamı uykuya dalmaya benzeten Lyons, “Annelerin duvarları tekmelediklerini duyuyordum” dedi. 

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