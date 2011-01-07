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Yaşam

300 dolara Avrupa'da üniversite

22 ülkenin üniversiteleri 18. IEFT Yurtdışı Eğitim fuarlarında bir araya gelecek.

07 Ocak 2011 02:00

T24 - Türkiye'nin 6 ilinde sınavsız eğitim olanağı sunacak olan 22 ülkenin üniversiteleri 18. IEFT Yurtdışı Eğitim fuarlarında bir araya gelecek.

İsveç, Finlandiya, Almanya ve Fransa'da 300 $'dan başlayan yıllık ücretleri ile fuara katılacak olan okullar birçok burs ve fırsat sunuyor.

Halka açık ve ücretsiz olan fuarlar, 12:00 - 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Katılımcıları; burs ve çeşitli etkinliklerin beklediği fuarlarla ilgili detaylı bilgi ve online davetiye için www.ieft.com.tr adresinden bilgi alınabiliyor.

IEFT fuarlarına online kayıt yaptıran herkes Oxford House College'dan bedava 1 hafta dil kursu eğitimi kazanıyor.


300 dolarlık üniversiteler


300$'lık üniversiteler arasında İsveç'teki Uppsala ve Lund Üniversiteleri, Finlandiya'da ki Helsinki Üniversitesi, Berlin'deki Humbolt Üniversitesi, Fransa'daki Ecole Normale Super, eure de Lyon, Norveç'teki Oslo Üniversitesi bulunuyor.Yıllığı 300 $ yani yaklaşık 460 lira olan üniversitelerin çoğu sınav şartı aramıyor.


Fuar Takvimi:

19-20 Mart 2011 İstanbul - Hilton Oteli - Harbiye

22 Mart 2011 İzmir Hilton Oteli
 
23 Mart 2011 Ankara Sheraton Otel
    
25 Mart 2011  Adana Hilton Otel

 

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