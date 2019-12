300 bin kişilik ilçede domuz ve at eti şoku

T24 - Kocaeli Gebze'de bazı lokantalardan alınan numunlerle ilgili hazırlanan rapor şok etkisi yarattı. İlçe halkının sıkça tercih ettiği bazı lokantalarda, domuz ve at eti kullanıldığı anlaşıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin aylık rutin denetimlerinde denetlenen yerler arasında 300 bin kişinin yaşadığı Gebze ilçesi de vardı.



İlçedeki restoranlar, oteller ve kasaplar denetlendi. Görünürde ters olan bir şey yoktu.



Alınan örnekler yine rutin işlem gereğince büyükşehir belediyesi labartuvarına gönderildi. Sonuçlar ise büyük şaşkınlık yarattı.



İlçenin en popüler lokantalarında domuz eti, at eti ve kırmızı ete karıştırılmış kanatlı hayvan eti tespit edildi.



İşletmelerin adı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı ancak özellikle domuz eti kullanılan lokantanın Gebzeliler tarafından sıkça tercih edilen bir yer olduğu öne sürülüyor.



Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, adları gizli tutulan bu işyerleri hakkında işlem yapılması için Gebze Kaymakamlığı'na başvuru yaptı.



Soruşturma başlatan polis, şimdi domuz ve at eti kullanan işletmelerin bunu bilerek yapıp yapmadığını araştırıyor.