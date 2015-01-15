'300 bin kişi sınavsız, mülakatsız devlet memuru yapıldı'

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 2011'den bu yana sınavsız ve mülakatsız 300 bin kişinin devlet memuru yapıldığını ifade etti.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, binlerce öğretmen adayı yıllardan beri atanmayı beklerken, birçok üniversite mezunu memur olabilmek için ders çalışırken "AK Partililerin yakınlarını KPSS'siz devlet memurluğuna atadığı" iddialarına kamuoyunun büyük tepki gösterdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, istisnai kadrolar ile ilgili değişikliğin vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini belirten Türkkan, bu konuda kanun teklifi verdiğini anımsattı.

Türkkan, "İstisnai kadrolara atamalarda sınav şartı getirilmeli, istisnai kadro tanımı kanundan çıkartılmalıdır" diye konuştu.

Türkkan "sözleşmeli personel" uygulamasının da KPSS şartı aranmadan kamuya memur almanın en kestirme yolu haline geldiğini, 2011'den bu yana bu yolla 300 bin kişinin sınavsız ve mülakatsız kadroya alındığını savundu.

'Başbakan'ın bir gazeteyi ve çalışanlarını hedef göstermesi yeni kutuplaştırma ve kavgalar getirir'

Türkkan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Cumhuriyet Gazetesi'nin mukaddes değerlere yönelik bir ifadesi varsa bunu önleminin yollu belli. Bunu önlemin yolu bu gazeteyi bazı çevrelere hedef göstermek değil. Başbakan'ın ifadesi şanssız bir ifade. Bir Başbakan'ın bir gazeteyi ve çalışanlarını hedef göstermesi yeni kutuplaştırma ve kavgalar getirir" dedi.

Akit Gazetesi önünde yapılan eylemle ilgili olarak Türkkan, "Milliyetçi gençlere silah sıkacak kadar pervasız olan bu insanlar ateşle oynuyor. Karşınızda olan gençler ülkücü gençler. Bu gençler demirden korksalar trene binmezlerdi. O gençler bu memleket için geçmişte olduğu gibi bugün de canını vermeye hazırdır" diye konuştu.