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Yaşam

300 bin kişi aynı şifreyi kullanıyormuş

32 milyon şifresini bir hacker saldırısında kaybeden RockYou Inc.sitesinde çalınan şifrelerin büyük bölümünün "123456"dan oluştuğu ortaya çıktı.

22 Ocak 2010 02:00

T24- 32 milyon şifresini bir hacker saldırısında kaybeden sosyal ağ uygulamaları satan RockYou Inc.sitesinde çalınan şifrelerin büyük bölümünün "123456"dan oluştuğu ortaya çıktı.


Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen hacker saldırısının ardından sosyal ağ uygulamaları satan RockYou Inc., 32 milyon kayıtlı kullanıcının isim ve şifrelerini çaldırdı.


Çalınan şifrelerle ilgili bir araştırma yapan güvenlik yazılımı şirketi Imperva, çalınan şifrelerin bir dökümünü yayınladı. Sitede en çok kullanılan şifreler ise şaşkınlık yarattı; zira neredeyse 300 bin kişinin "123456" şifresini kullandığı ortaya çıktı.


İşte Imperva'nın raporuna göre rockyou.com adresinden çalınan en popüler şifreler:



Sıralama    Şifre      Bu şifreyi kullananların sayısı

 
1.          123456                   290731

 2.          12345                     79078

 3.          123456789            76790

 4.          Password               61958

 5.           iloveyou                  51622

 6.           princess                 35231

 7.           rockyou                   22588

 8.           1234567                 21726

 9.           12345678               20553
 
 10.          abc123                   17542

 11.          Nicole                     17168

 12.          Daniel                     16409

 13.          babygirl                   16094

 14.          monkey                   15294

 15.          Jessica                   15162

 16.          Lovely                      14950

 17.          michael                   14898

 18.          ashley                     14329

 19.          654321                   13684

 20.          Qwerty                     13856


Güçlü bir şifre nasıl oluşturulur?

Güçlü şifre oluşturmanın ilk şartı kullanıcı hesabınız nereden olursa olsun, bu şifrelerinizi olabildiğince uzun tutmaktır. Örneğin sadece 3-4 harf ya da rakamın kullanılmasıyla oluşturulan şifrelerin pratikte kullanıcılara hiçbir faydası yoktur ve bu tür şifrelerin çalınma olasılığı oldukça yüksektir.

Bunun dışında şifre oluştururken şifrelerin içerisinde @ gibi özel sembollerin kullanılması da şifrelerin güvenliğini olabildiğince arttıracaktır. Elbette şifrelerin sadece harf veya sadece rakamlardan oluşması da şifrelerin güvenliğini tehlikeye sokacaktır. Bu nedenle harf ve rakamların bir arada bulunduğu ve "@" gibi özel sembollerin de kullanıldığı uzun şifrelerin güvenilirliği her zaman fazladır ve hacker'ların bu tür şifreleri ele geçirmesi pratikte oldukça güçtür.

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