300 bin kişi aynı şifreyi kullanıyormuş

T24- 32 milyon şifresini bir hacker saldırısında kaybeden sosyal ağ uygulamaları satan RockYou Inc.sitesinde çalınan şifrelerin büyük bölümünün "123456"dan oluştuğu ortaya çıktı.



Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen hacker saldırısının ardından sosyal ağ uygulamaları satan RockYou Inc., 32 milyon kayıtlı kullanıcının isim ve şifrelerini çaldırdı.



Çalınan şifrelerle ilgili bir araştırma yapan güvenlik yazılımı şirketi Imperva, çalınan şifrelerin bir dökümünü yayınladı. Sitede en çok kullanılan şifreler ise şaşkınlık yarattı; zira neredeyse 300 bin kişinin "123456" şifresini kullandığı ortaya çıktı.



İşte Imperva'nın raporuna göre rockyou.com adresinden çalınan en popüler şifreler:





Sıralama Şifre Bu şifreyi kullananların sayısı



1. 123456 290731

2. 12345 79078

3. 123456789 76790

4. Password 61958

5. iloveyou 51622

6. princess 35231

7. rockyou 22588

8. 1234567 21726

9. 12345678 20553



10. abc123 17542

11. Nicole 17168

12. Daniel 16409

13. babygirl 16094

14. monkey 15294

15. Jessica 15162

16. Lovely 14950

17. michael 14898

18. ashley 14329

19. 654321 13684

20. Qwerty 13856



Güçlü bir şifre nasıl oluşturulur?

Güçlü şifre oluşturmanın ilk şartı kullanıcı hesabınız nereden olursa olsun, bu şifrelerinizi olabildiğince uzun tutmaktır. Örneğin sadece 3-4 harf ya da rakamın kullanılmasıyla oluşturulan şifrelerin pratikte kullanıcılara hiçbir faydası yoktur ve bu tür şifrelerin çalınma olasılığı oldukça yüksektir.

Bunun dışında şifre oluştururken şifrelerin içerisinde @ gibi özel sembollerin kullanılması da şifrelerin güvenliğini olabildiğince arttıracaktır. Elbette şifrelerin sadece harf veya sadece rakamlardan oluşması da şifrelerin güvenliğini tehlikeye sokacaktır. Bu nedenle harf ve rakamların bir arada bulunduğu ve "@" gibi özel sembollerin de kullanıldığı uzun şifrelerin güvenilirliği her zaman fazladır ve hacker'ların bu tür şifreleri ele geçirmesi pratikte oldukça güçtür.