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300 bin euroluk saçlar

300 bin euroya anlaşma imzalayan Çağla Şikel ve Emre Altuğ bir yıl boyunca saç kestirmeyecekler

15 Nisan 2009 03:00

Bir şampuan firmasının reklam filminde birlikte oynayan manken Çağla Şikel ile şarkıcı Emre Altuğ çiftinin bir yıl boyunca saçlarını kestiremeyecekleri ve boyatamayacakları öğrenildi.

Firmayla bir yılda üç ayrı reklam filminde oynama karşılığında 300 bin euroya anlaşan ünlü karı-koca, imzaladıkları sözleşme gereği saçlarına firma yetkililerinin izni olmadan hiçbir müdahalede bulunamayacaklar. ’Yumuşacık Saçlarımla Cesur ve Güzelim’ sloganlı kampanya için Metin Arolat tarafından çekilen reklam filminde oynayan Şikel, “Herkes filmi çok beğenmiş. Olumlu eleştiriler aldığımız için ikimizde memnunuz” dedi.

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