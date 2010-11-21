300 bin dolarlık saat almak ister misiniz?

T24- Mexico City'de düzenlenen büyük açık artırmadaki en pahalı kalemler arasında 300 bin dolarlık bir saat ve 70 bin dolarlık, altın ve elmas yüzük de bulunuyor.

Açık artırmaya çıkarılan eşya ve malların çoğuna, ithalat yönetmeliklerine ters düştüğü için gümrüklerde el konulmuştu. Ancak mücevherlerin büyük çoğunluğu, uyuşturucu madde kaçakçılarının elinden alındı.





Dün başlatılan ve bugün de sürdürülecek olan açık artırma 590 ayrı partide yapılıyor ve 12 milyon kalem eşya ve mülkün elden çıkarılması amaçlanıyor. Şimdiye dek yapılan açık artırmada Piaget marka bir altın saat, yaklaşık 71 bin dolara alıcı buldu.





Helikopterden viskiye, açık artırmada yok yok...



Açık artırmada yer alan diğer kalemler arasında iki helikopter, üç lüks kişisel jet ve onlarca taşıt bulunmakta. Daha keseye uygun kalemler arasında mobilyalar, oyuncaklar, bilgisayarlar ve yazıcılar yer alıyor.





Ayrıca pahalı şarap, rom ve viski gibi, Meksika yetkililerine verilmiş olan ancak kamu çalışanların kabul edebileceği hediyelerin değerini aşan kalemler de satuşa çıkarıldı. Her yıl düzenlenen açık artırmada bu yıl, yetkililer, 6 milyon dolarlık bir gelir elde etmeyi umuyor.



Açık artırmadan sağlanan para suçla mücadele ve uyuşturucu bağımlılığına karşı geliştirilen programlara aktarılacak. Meksikalı uyuşturucu kaçakçıları gösterişli mücevherlere olan tutkularıyla tanınıyor; bazıları mücevherle işlenmiş altın kaplama silahlar taşıyor. Meksika'da uyuşturucuyla bağlantılı şiddet olayları, 2006 Aralık'ından bu yana, 30 bin dolayında insanın ölümüne yolaçtı.







(BBC Türkçe'nin haberi)











