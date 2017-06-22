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Yaşam

300 bin dolarlık avokado çalarken yakalandılar

''Avokado, Kaliforniya’da oldukça önem sahibi, herkes avokadoları çok sever”

22 Haziran 2017 20:55

ABD'nin California eyaletinde bulunan Ventura bölgesinde, yaklaşık 300 bin dolar değerindeki avokadoları çalmaya çalışan 3 kişi polis tarafından yakalandı. Ventura Bölge Şerifi'nin ofisinden alınan bilgiye göre, polis olaya "grand theft avocado" ismini verdi. 

Ontrava'nın haberine göre, 28 yaşındaki Joseph Valenzuela, 28 yaşındaki Carlos Chavez ve 30 yaşındaki Rahim Leblanc, büyük çapta meyve hırsızlığı suçlamalarıyla, ayrı ayrı 250'şer bin dolarlık kefalet bedelleriyle tutuklanarak hapse atıldı. Zanlıların avukatlarının olup olmadığı ise alınamayan bilgiler arasında.

Dedektifler, şüphelilerin mayıs ayında, Oxnard şehrindeki Mission Produce şirketine ait olan olgunlaşma tesisinde gayri resmi nakit avokado satışlarından elde edilen paraların kaçırıldığı ihbarı üzerine soruşturmaya başlattı. Avokado şirketi gelirlerdeki kaybın 300 bin dolar civarında olduğunu bildirdi.

Çavuş John Franchi, Los Angeles Times’e yaptığı açıklamada, “Bu tarz soygunları ciddiye alıyoruz. Bu ürünler, Kaliforniya’da oldukça önem sahibi, herkes avokadoları çok sever” dedi.

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