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Dünya
Deutsche Welle

300 asker seferber edildi

Belçika’da terör saldırısı endişesi sürüyor. Başkent Brüksel'de ve Anvers'te güvenliği sağlamak için 300 asker seferber edildi.

17 Ocak 2015 17:35


Hükümetin yaptığı açıklamada seferber edilen askeri birliklerin silahlı olduğu ve görevlerinin belli bölgeleri gözetim altında tutmak olduğu belirtildi.

Perşembe günü terörle mücadele operasyonunda iki kişinin öldürüldüğü Verviers kentinde de asker konuşlandırılabileceği ifade edildi.

Belçika'da polis şimdiye kadar terörle bağlantılı olduğu şüphesiyle 13 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan beşi hâkim karşısına çıkartılırken üç kişi tutuklandı, iki kişi de serbest bırakıldı.

La Derniere Heure gazetesi radikal İslamcı hücrenin liderinin 27 yaşındaki Abdülhamid Abaud olduğunu ve şahsın polis tarafından arandığını yazdı. Fas kökenli Belçika vatandaşının Brüksel'in Molenbeek semtinde büyüdüğü ve IŞİD ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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