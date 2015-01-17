300 asker seferber edildi



Hükümetin yaptığı açıklamada seferber edilen askeri birliklerin silahlı olduğu ve görevlerinin belli bölgeleri gözetim altında tutmak olduğu belirtildi.

Perşembe günü terörle mücadele operasyonunda iki kişinin öldürüldüğü Verviers kentinde de asker konuşlandırılabileceği ifade edildi.

Belçika'da polis şimdiye kadar terörle bağlantılı olduğu şüphesiyle 13 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan beşi hâkim karşısına çıkartılırken üç kişi tutuklandı, iki kişi de serbest bırakıldı.

La Derniere Heure gazetesi radikal İslamcı hücrenin liderinin 27 yaşındaki Abdülhamid Abaud olduğunu ve şahsın polis tarafından arandığını yazdı. Fas kökenli Belçika vatandaşının Brüksel'in Molenbeek semtinde büyüdüğü ve IŞİD ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.