

Uganda Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 30 yıldır iktidarda olan Yoveri Museveni, yüzde 60'tan fazla oy alarak seçimleri yine kazandı.

Seçim Komisyonu Başkanı Badru Kiggindu, Museveni'nin en yakın rakibi Demokratik Değişim Forumu'ndan muhalif lider Kizza Besigye'nin yüzde 35 oranında oy aldığını açıkladı.

Besigye'nin partisi sonuçları hileli olduğu iddiasıyla reddetti. Kizza Besigye, sonuçlar açıklandığında ev hapsinde bulunuyordu.

Perşembe günü yapılan seçimlerde yaşanan bazı şiddet olayları ya da seçim malzemelerinin gecikmesi gibi nedenlerle sık sık aksaklıklar yaşanmıştı.

71 yaşındaki Museveni, 1986'dan beri iktidarda.