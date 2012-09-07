'30 yıldır ölümlere göz yumuyoruz, kendimi suçlu hissediyorum'

Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde önceki akşam sahne alan Sezen Aksu barış mesajı verdi. Aksu, "Çözüm için diretmedikçe kan durmayacak. Bir dur demeliyiz birlikte..." dedi.

Sezen Aksu'nun Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’daki konserinin biletleri günler öncesinde tükenmişti. 4 bin kişilik kapasite tıka basa dolmuş, merdivenlerde dahi oturacak yer kalmamıştı. Son zamanlarda yaşanan terör olayları bazı sanatçıların konserlerini iptal etmesine neden olmuştu. Sezen Aksu konseri için ise böyle bir durum söz konusu olmadı.

Aksu konserine ‘Gülümse’ ile başladı. Konuşma arası vermeden de ‘Tanrı’nın Gözyaşları’na geçti; “Bir büyük gözaltı hayatımız/Ölü çocuklar coğrafyasında/Kayıplar destanı hikâyemiz/Melekler anaların dilsiz yasında...” dizeleriyle... Kürt meselesinin çözümü konusunda Radikal okurları tarafından ‘âkil insanlar’ listesine aday gösterilen Aksu’nun, konsere hüzünlü bir atmosferde başlamasının nedeni şu sözleriyle açıklığa kavuştu: “Konseri iptal edeyim mi etmeyeyim mi bilemedim. Hepimizin birbirinin elini tutmaya ihtiyacı var. Bin türlü komiklik hazırlamıştım bu gece için. Ama içimden bir şey gelmiyor...”

'Ümidimizi yeşertmek zorundayız'

Seyirciye “Artık kardeş gibi oldu. Arkadaşlığı dostluğu geçti bizimkisi” diyen Aksu, şöyle devam etti: “30 yıldır çocuklarımızın ölümüne göz yumuyoruz hep birlikte. Ben kendimi suçlu hissediyorum, çok. Öyle ya da böyle bu suça hepimiz bulaştık. İnanıyorum ki ölümden başka bir sürü çözüm var. Biz bu çözüm için diretmedikçe bu kan durmayacak. Ümidimizi yeşertmek zorundayız, ne olursa olsun. Her şey bizim elimizde. Biz dur demeliyiz birlikte. Analar, bacılar, babalar... Sivil bir kişinin gücü bin iktidarda yok, tüm kalbimle inanıyorum buna.

Benim de yediğim lokma boğazımdan geçmiyor, uyku muyku kalmadı. Allah’tan ki şarkılar var. Ben şimdi düşünüyorum neden bu kadar çok şarkı yaptım? Bir insan neden 800 tane şarkı yazar? Herkes bir şekilde hayata tutunmanın yolunu buluyor. Ben de böyle buldum herhalde. Yani şarkı yazamadığım zaman dikiş dikiyorum, dikiş dikemediğim zaman marangozluk yapıyorum. Çünkü düşünmeye başladığımda hayatın her tarafından acı üstüne acı, acı üstüne acı, ama yine de ümidimizi yeşertmek zorundayız. Ne olursa olsun. Bir kere daha söylemek istiyorum. Her şey bizim elimizde. Biz ’dur’ demeliyiz ya hep birlikte.”

'O adam Yaşar Gaga...'

Üçüncü şarkından sonra ‘Adı bende saklı’, ‘Şinanay’, ‘Değer mi hiç’ gibi Sezen Aksu klasikleriyle hüzünlü ortam dağıldı. Aksu, hemen hemen her şarkı arasında seyirciyle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Hakkında çıkan yeni sevgili iddialarına da cevap verdi. Yeni sevgilisi diye dans ederken arkadan fotoğrafı çekilen kişinin Yaşar Gaga olduğunu söyledi. Aksu, gazetelerde yer alan fotoğraftaki aynı gömlekle sahneye çıkan Gaga’yla dans etti. İki kostüm değiştiren Aksu, konserin bitişinde sekiz şarkılık bir bis yaptı. Israrlı alkışların üzerine seyircilerin yanına inen Aksu, daha sonra Fahir Atakoğlu yönetimindeki orkestra arkadaşlarıyla sahneye son kez çıktı. ‘Arkadaş’ şarkısının ardından unutulmaz bir Sezen Aksu konseri daha geride kaldı. (Serkan Ocak/ Radikal)