30 yıldır aynı köşede Ankaralılar'a şans dağıtıyor



Ankara\'da oturan Yüksel Polat, 30 yıldır aynı köşede Milli Piyango bileti satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Evli ve 1 çocuk babası Yüksel Polat, Çankaya İlçesi Cinnah Caddesi üzerindeki köşede 30 yıldır Milli Piyango bileti satıyor. Caddedeki köşede her sabah tezgahını açan Polat, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için Ankaralılara şans dağıtmaya devam etti. Ailesinin geçimini Milli Piyango bileti satarak sağladığını söyleyen Polat, \"30 yıldır bu işi yapıyorum. Yaz kış burada bilet satıyorum. Çocuğumuzu burada yaptığımız işle büyüttük, yetiştirdik. Eski işler yok; ama yine de elimizden geldiğince çalışıyoruz. Geçen senelerdeki işler yok. Televizyonlarda \'bilet bitti\' falan deniliyor; ama öyle de değil\" dedi.

15 yıl önce kendisinden bilet alan bir kişiye 1,5 milyon lira, 2 ay önce de yine bir müşterisine büyük ikramiye çıktığını söyleyen Polat, \"Bu şekilde Ankaralılar\'a şans dağıtıyoruz. Bu sene yılbaşında ne çıkacak bilmiyoruz bakalım\" diye konuştu.

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-Yüksel Polat ile röp.

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Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)