30 yıl yatan İsrail casusu salıveriliyor

ABD'de 30 yıla mahkum edilen İsrail casusu Jonathan Pollard bugün tahliye ediliyor.

Amerikan deniz kuvvetleri mensubu olan Pollard 1984 yılından, tutuklandığı 1985 yılının kasım ayına kadar İsrail gizli servisi Mossad'a Ortadoğu ile ilgili Amerikan istihbarat raporlarını sızdırmıştı.

Teksas doğumlu casus müebbet hapse mahkum edilmiş, temmuz ayında ise yetkili ceza tecil komisyonu, North Carolina eyaletindeki bir cezaevinde yatan 61 yaşındaki Pollard'ın erken tahliyesine karar vermişti.

Beş yıl ABD'ni terk etmesi yasaklanan Pollard'ın aynı zamanda İsrail uyruğu da bulunuyor ve kendisi bu ülkede milli kahraman saylıyor.