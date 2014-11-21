'30 yıl sürecek karakış kapıda'

Küresel ısınma senaryolarına karşı çözüm arayışı sürerken eski Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA)çalışanı John L. Casey, kitabında küresel soğuma sebebiyle 30 yıl sürecek kara kış yaşanacağını öne sürdü.

Milliyet'te yer alan habere göre Casey 'Karakış: Güneş nasıl 30 yıllık bir soğuk krize neden olur' kitabında tezlerini güneş aktivitelerindeki azalmalara bağlıyor.

Kitapta bu tezi destekleyen uzmanların görüşlerine de yer veriliyor. Buna göre önümüzdeki dönem "solar minimum" denilen güneşteki alevlenme ve patlamaların azalacağı bir sürece giriliyor. Casey'e göre, güneş aktiviteleri azalmaya devam edecek ve "solar kış uykusu" dönemine girilecek.

Depremleri tetikleyebilir

Güneşin, 30 yıl süreceği tahmin edilen kış uykusunda okyanus ve atmosfer sıcaklıklarının büyük oranda düşeceği ve bunun da büyük volkanik patlamalara ve depremlere neden olabileceği belirtiliyor. Kitapta, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bitkilerin donması sonucu tarımsal üretimin büyük vurguna uğrayacağı ve yiyecek gıda için çatışmaların çıkabileceği ifade ediliyor. Casey'e göre, son ayların en büyük çatışmalarının yaşandığı yerlerden biri olan Ukrayna'daki krizin sebebi de bu ani iklim değişikliğine karşı Rusya'nın bir önlemi olabilir. Casey'nin tahminlerine göre, Rusya'nın Ukrayna'daki asıl ilgi odağı şimdilerde ikiye bölünmüş olan ülkenin önemli bir buğday kaynağı olması. Bu teoriye göre, Rusya gerçekleşmesi muhtemel olan solar kış uykusu süresince gıda ihtiyacını karşılayabilmek için Ukrayna'nın kaynaklarını kullanmayı planlıyor.