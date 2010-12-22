-30 YIL SONRA VALİ GÖRDÜLER TRABZON (A.A) - 22.12.2010 - Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Maçka ilçesindeki bazı köylere 30 yıldan beri ilk kez giden vali olunca, köy muhtarları plaket yaptırıp, iadeyi ziyarete bulundu. Galyan Vadisi'nde yer alan 13 mahalle ve köy muhtarının yanı sıra bölgenin il genel meclisi üyeleriyle Galyan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Alaattin Öztürk, Vali Kızılcık'ı makamında ziyaret etti. Öztürk, ziyarette yaptığı konuşmada, Galyan Vadisi'ndeki bazı köy ve mahallere yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez vali olarak Kızılcık'ın geldiğini, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinlediğini anlattı. Kızılcık'ın bölgeyi ziyaretinden son derece memnun olduklarını dile getiren Öztürk, bu nedenle Kızılcık'a iadeyi ziyarette bulunduklarını kaydetti. Vali Kızılcık, Öztürk'e bölgedeki altyapının iyileştirilmesi konusunda yetkililere verdiği talimatların yerine getirilip getirilmediğini sordu. Öztürk de acil olan sorunların çözüldüğünü belirterek, yörede turistlerin de ilgisini çeken Kuştul Manastırı'na giden yolun iyileştirilmesini istedi. -''KUŞTUR MANASTIRI'NIN YOLU İYİLEŞTİRİLECEK''- Galyan Vadisi'nin, Trabzon'un güzide yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Kızılcık, şöyle konuştu: ''Bugüne kadar şüphesiz bazı hizmetler gitmiş, biz de eksik olanların yapılması için talimat vermiştik, verdiğimiz sözlerin yapılması bizi memnun etti, eksik olanlar da zamanla yapılacaktır. Kuştul Manastırı, turizm açısından çok önemli, oranın yolu turizm sezonu başlamadan iyileştirilecektir. Ümit ediyorum böylece yöreye turizmden de belirli bir miktar gelir sağlanması için gerekli altyapıyı da tamamlamış oluruz.'' Galyan Vadisi'nde Trabzon ile ilçeleri Yomra ve Akçaabat'ın önümüzdeki 40 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan Atasu Barajı'nın yapıldığını anlatan Kızılcık, ''Barajının bulunduğu su havzasının korunması hepimizin görevi ama özellikle sizin göreviniz, zaten koruyorsunuz ama daha fazla özen gösterilmeli'' dedi. Vali Kızılcık, muhtarlar ve bölgenin il genel meclisi üyelerine kendisini ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Galyan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Alaattin Öztürk de köy ve mahallerini ziyaretinden dolayı Vali Recep Kızılcık'a bir plaket verdi.