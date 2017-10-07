T24 LogoT24 Logo
Gündem

30 yıl sonra komutanlarına Bursa'da tekmil verdiler

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- İZMİR'de, 30 yıl önce vatani görevlerini yapan askerler, yıllar sonra Bursa'da bir araya toplanarak o dönemki komutanlarına  tekmil verdi

07 Ekim 2017 16:41

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- İZMİR\'de, 30 yıl önce vatani görevlerini yapan askerler, yıllar sonra Bursa\'da bir araya toplanarak o dönemki komutanlarına  tekmil verdi.
İzmir-Bornava\'da, 1985-87 yıllarında 57\'NCİ Topçu Tugayı Emin Arı Kışlası\'nda görevli  askerler, silah arkadaşlığını bugünlere dek sürdürüyor. Türkiye\'nin çeşitli illerinde her yıl 2 kez olmak üzere bir araya gelen topluluğun bu dönemki adresi ise, Bursa oldu. O dönemki Bölük Kumatınları emekli Başçavuş Kadir Erikçi\'nin eşliğinde yeniden buluşan askerler, üzerlerinde övzel yaptırdıkları ay yıldıdız bulunan ve 57\'nci Topucu Tugayı Emin Arı Kışlası Bornova-İzmir yazılı tek tip kıyafetleri ile tek sıra haline dizilirken, 30 yıl sonra komutanlarına tekrar tekmil verdi.
\"HER BİRİYLE İFTİHAR EDİYORUM\"
O dönem kışlada Topçu Kıdemli Başçavuş olarak görev yapan ve daha sonra emekliye ayrılan Kadir Erikçi, \"Terhis tarihlerinden bu güne kadar askerlerim hiçbir zaman birbirlerinden kopmadılar. Türkiye\'ye silah arkadaşlarının ne olduğunu gösteriyorlar, her biriyle iftihar ediyorum. Böyle vefakar, fedakar askerlere komutanlık yaptığım için kendimi şanslı addediyorum\" dedi.
Kışlanın o günkü Maliye Kısım Amiri Talat Macar ise, 987 yılından bu yana Türkiye\'nin her tarafında, yurt dışında, işleri bırakarak hiçbir engel gözetmeksizin yılda 2 kez 6 ay aralıklarla Türkiye\'nin çeşitli yerlerinde toplandıklarını anlattı. Macar, \"Yaklaşık 50 kişilik grubumuz, her gittiğimiz yerin özelliklerine göre özel forma yapıyoruz. Böyle güzel bir ortamda arkadaşlık eşliğinde stres atıyoruz, kendimizi tazeliyoruz\" diye konuştu.
\"AMAÇ BAĞLILIĞI SAĞLAMLAŞTIRMAK\"
O dönem kışlanın askerlerinden biri olan ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Nizamettin Doğanay ise, 7 yıl önce tüm asker arkadaşlarını ve komutanlarına ulaşarak yeniden bir araya geldiklerine işaret ederek, \"Düğünlere, cenazelere birlikte katılıyoruz. Ömrümün sonuna kadar bu etkinlikleri sürdürmeyi planlıyoruz. Bu güzelliklere eşlik eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Amacımız bütünleşmek, bağlılığımızı sağlamlaştırmak\" ifadelerini kullandı.
Desinatör olarak görev kışlada o dönem görev yapan Aydın Kuru ise, \"Geçmiş günlerimizi yad etmek amacıyla bir araya geliyoruz. Bu birlikteliğimizi, bağımızı birbirimizden koparmadan devam etmenin gayreti içerisindeyiz. Her dönem farklı şehirlerde bulunuyoruz. Birlikte vakit geçirerek keyif alıyoruz. Silah arkadaşlığının verdiği gururla bir araya gelmeye gayret ediyoruz\" diye konuştu. Grup, alınan tekmilin ardından birlikte hasret giderdi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSA DHABursaTopçu Tugayı Emin Arı KışlasıTürkiyeBölük KumatınlarıBaşçavuş Kadir ErikçiTopucu Tugayı Emin Arı Kışlası BornovaİzmirBİRİYLEEDİYORUM" OTopçu Kıdemli BaşçavuşKadir Erikçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24