30 yıl sonra komutanlarına Bursa'da tekmil verdiler

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- İZMİR\'de, 30 yıl önce vatani görevlerini yapan askerler, yıllar sonra Bursa\'da bir araya toplanarak o dönemki komutanlarına tekmil verdi.

İzmir-Bornava\'da, 1985-87 yıllarında 57\'NCİ Topçu Tugayı Emin Arı Kışlası\'nda görevli askerler, silah arkadaşlığını bugünlere dek sürdürüyor. Türkiye\'nin çeşitli illerinde her yıl 2 kez olmak üzere bir araya gelen topluluğun bu dönemki adresi ise, Bursa oldu. O dönemki Bölük Kumatınları emekli Başçavuş Kadir Erikçi\'nin eşliğinde yeniden buluşan askerler, üzerlerinde övzel yaptırdıkları ay yıldıdız bulunan ve 57\'nci Topucu Tugayı Emin Arı Kışlası Bornova-İzmir yazılı tek tip kıyafetleri ile tek sıra haline dizilirken, 30 yıl sonra komutanlarına tekrar tekmil verdi.

\"HER BİRİYLE İFTİHAR EDİYORUM\"

O dönem kışlada Topçu Kıdemli Başçavuş olarak görev yapan ve daha sonra emekliye ayrılan Kadir Erikçi, \"Terhis tarihlerinden bu güne kadar askerlerim hiçbir zaman birbirlerinden kopmadılar. Türkiye\'ye silah arkadaşlarının ne olduğunu gösteriyorlar, her biriyle iftihar ediyorum. Böyle vefakar, fedakar askerlere komutanlık yaptığım için kendimi şanslı addediyorum\" dedi.

Kışlanın o günkü Maliye Kısım Amiri Talat Macar ise, 987 yılından bu yana Türkiye\'nin her tarafında, yurt dışında, işleri bırakarak hiçbir engel gözetmeksizin yılda 2 kez 6 ay aralıklarla Türkiye\'nin çeşitli yerlerinde toplandıklarını anlattı. Macar, \"Yaklaşık 50 kişilik grubumuz, her gittiğimiz yerin özelliklerine göre özel forma yapıyoruz. Böyle güzel bir ortamda arkadaşlık eşliğinde stres atıyoruz, kendimizi tazeliyoruz\" diye konuştu.

\"AMAÇ BAĞLILIĞI SAĞLAMLAŞTIRMAK\"

O dönem kışlanın askerlerinden biri olan ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Nizamettin Doğanay ise, 7 yıl önce tüm asker arkadaşlarını ve komutanlarına ulaşarak yeniden bir araya geldiklerine işaret ederek, \"Düğünlere, cenazelere birlikte katılıyoruz. Ömrümün sonuna kadar bu etkinlikleri sürdürmeyi planlıyoruz. Bu güzelliklere eşlik eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Amacımız bütünleşmek, bağlılığımızı sağlamlaştırmak\" ifadelerini kullandı.

Desinatör olarak görev kışlada o dönem görev yapan Aydın Kuru ise, \"Geçmiş günlerimizi yad etmek amacıyla bir araya geliyoruz. Bu birlikteliğimizi, bağımızı birbirimizden koparmadan devam etmenin gayreti içerisindeyiz. Her dönem farklı şehirlerde bulunuyoruz. Birlikte vakit geçirerek keyif alıyoruz. Silah arkadaşlığının verdiği gururla bir araya gelmeye gayret ediyoruz\" diye konuştu. Grup, alınan tekmilin ardından birlikte hasret giderdi.

FOTOĞRAFLI