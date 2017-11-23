30 yıl sonra ilk günkü heyecanla sınıfa girip, ders anlattılar

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/KAVAK (Samsun), (DHA) - SAMSUN’un Kavak ilçesindeki Yaşar Doğu İlkokulu’nda hazırlanan proje kapsamında, yaşları 71 ile 93 arasında değişen emekli 9 öğretmen, okula gelerek, sınıflara girip, ders anlattı. Uzun yıllar sonra yeniden öğrencilerle bir araya gelip, ders işleyen emekli öğretmenler, büyük heyecan ve mutluluk yaşadığını söyledi.

Yaşar Doğu İlkokulu’nda, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla \'Koca çınarlar, yeşeren fidanlar\' projesi hazırlandı. Proje kapsamında, ilçe merkezleriyle köylerde yaşayan ve yaşları 71 ile 93 arasında değişen emekli 9 öğretmen, okula davet edildi. Emekli öğretmenler Niyazi Aslankaya, Seyit Ahmet Kaya, Yaşar Çakın, Kaya Mehmet Sönmez, Yaşar Bilgici, Dilaver Özel, Seyit Ali Türel, Necati Çalışıcı ve Alaattin Sarı, okulda görev yapan genç öğretmenlerle bir araya gelerek, onlara hatıralarını anlattı. Daha sonra emekli öğretmenlerin görev yaptıkları dönemde çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisi izlendi. Ardından Öğretmenler, saz eşliğinde, hep birlikte Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü söyledi. Kendilerine verilen karanfil ve hediyeleri alan emekli öğretmenler, sınıflara girerek, öğrencilere ders anlattı. Sınıfa 25-39 yıl sonra ilk kez giren ve öğrencilere ders anlatan öğretmenler, büyük heyecan ve mutluluk yaşadığını dile getirdi. Bazı öğretmenlerin duygulandığı görülürken, öğrenciler ise parmak kaldırıp, emekli öğretmenlerin sorduğu soruları yanıtladı. Öğrenciler ve emekli öğretmenler, tahtada yazılı matematik sorularını birlikte çözdü.

Emekli sınıf öğretmeni 93 yaşındaki Niyazi Aslankaya, öğrencilere ders anlatırken, çok heyecanlandığını belirterek, “1947 yılında göreve başladım. 31 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum. Bugün, Öğretmenler Günü nedeniyle bizi okula davet ettiler. Çok mutlu olduk. 39 yıl sonra yeniden sınıfa girip, öğrencilere ders anlattım. Öğretmenlik mesleğinin ne demek olduğunu, bugün tekrar bir daha hatırladım. Öğretmen, küçük bir çocuğu yetiştiriyor ve memleketin yarını için hazırlıyor” dedi.

Samsun’da, 1984\'te \'yılın öğretmeni\' seçildiğini ve dönemin başbakanı Turgut Özal’ın elinden Ankara’da plaket aldığını anlatan 80 yaşındaki Yaşar Çakın, \"Ben, 30 yıl ilkokul öğretmenliği yaptım. Emekli olalı da 30 yıl oluyor. Köy ilkokullarında görev yaptım. Çocuklar, o zaman yoksulluk içerisindeydi. O günlerde tahtaya yazı yazmak için tebeşir dahi bulmakta güçlük çekiyorduk. Şimdi kalemlerle tahtada yazı yazılıyor. Köyden ilçeye toplantılara gelmeye araç bulamazdık. 7 saat yürüdüğüm köy vardı. Ne araba ne yol vardı. Çok zor yıllarda görev yaptık. 30 yıl sonra bugün tekrar sınıfa geldim. Çocukları çok seviyorum. Benim görev yaptığım dönemdeki çocuklarla bugünküler arasında hem ekonomi hem de bilgi açısından çok fark var. Bugün geldik, eski günlerimizi burada hatırladık. Sınıfa girip, ders anlattım. Çok mutlu oldum ve heyecanlandım\" diye konuştu.

Sınıf ve resim öğretmenliği yaptığını dile getiren 71 yaşındaki Seyit Ahmet Kaya ise 27 yıl sonra tekrara okula gelip, öğrencilere ders anlatmanın kendisini eski günlere götürdüğünü söyledi. Kaya, \"Ben hem sınıf öğretmenliği hem de ortaokulda resim öğretmenliği yapmıştım. Yıllar sonra tekrara derse girip, öğrencilerle bir araya geldik. Yıllar öncesine gittim. Öğretmenliğimin ilk yıllarını hatırladım. İlkokuldaki öğrencilerimi hatırladım. Bugün öğrencilere resimle ilgili bilgi vermeye çalıştım. Çok duygusal anlar yaşadım\" dedi.

Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın da emekli öğretmenleri yaşadığı köylere giderek, evlerinde ayrı ayrı ziyaret edip, okula davet ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

\"Emektar öğretmenlerimiz, okulumuza geldi. Öğretmenlerimiz, çok yaşlılar. Hatta Ladik Köy Enstitüsü’nde okudukları dönemde müzik öğretmeni Aşık Veysel olan emekli öğretmenlerimiz de var aralarında. Bizler için bu proje çok değerli. Öğretmenlerimiz, okuluma gelerek, derslere girip, öğrencilerle buluştular. Eski günlerini hatırladılar. Bugün gördüm ki sınıfa girdiklerinde ilk günkü heyecanla derslerini anlattılar. Öğrencilere alıştılar. Heyecanla derslerini anlattılar. Bundan sonra her ay bir emekli öğretmenimiz okulumuza gelip, öğrencilerle buluşacak. Deneyimlerinden bilgi, beceri ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz.”



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