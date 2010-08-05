30 yıl sonra ilk ayin

T24 - Terör nedeniyle 1980’li yıllarda Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Yemişli köyünden Avrupa’ya göç eden Süryaniler köylerine dönünce, 30 yıldır suskun kiliseler de canlandı.



En son 30 yıl önce ayin yapıldıktan sonra göç sebebiyle ibadete kapatılan Mor Eşayo ve Mor Kuryakus kiliseleri yenileme ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle ibadete açıldı. radikal gazetesinden Mehmet Halis İş'in haberi;





İki tarihi kilisede yapılan ayine Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, ABD, İsviçre, Fransa, Polonya, Irak, Suriye ve Avusturya’dan gelen yüzlerce Süryani’nin yanı sıra Midyat Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal, Avrupa Süryani Birliği Başkan Yardımcısı Tuma Çelik ve Mıhellemi Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslan katıldı.



Dönen 87 Süryani ailenin 600 bin TL harcayarak aslına uygun onardıkları kiliselelerin restorasyonunda, yöreye has Midyat taş işçiliği ve süslemeleri kullanıldı. 4’üncü yüzyılda inşaa edilen Mor Eşayo ve 6’ıncı yüzyılda yapılan Mor Kuryakus kiliselerinin açılışı, Turabdin Metropoliti Mor Timetheos Samuel Aktaş tarafından gerçekleştirildi.



Avrupa Süryani Birliği Başkan Yardımcısı Tuma Çelik törende ‘Anayasa’da da var olmak’ istediklerini söyledi:



“Anavatanlarından uzakta yaşayan Süryaniler beyin olarak, ruhsal olarak aslında bu topraklarda yaşıyorlar. Yaşamlarının bundan sonraki dönemini de bu topraklarda sürdürmek istiyorlar. Somut olarak Süryanilerin varlığı anayasal olarak bilinmiyor. Açılım sürecinde Süryanilerin de Anayasa’da tanımlanması gerekiyor. Sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar için devletin yapması gereken altyapı çalışmaları var. Bunlar yapılırsa geri dönüşler hızla artacaktır.”











