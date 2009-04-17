30 yıl sonra gelen adalet

Kahramanmaraş’ta iki çocuğu öldürmekten aranan bir kişi zamanaşımına 6 ay kala yakalandı.



Kahrmanmaraş’ın Elbistan İlçesi'nde 29.5 yıl önce kan davası nedeniyle 2 çocuğu öldürmek suçundan aranan 56 yaşındaki Ubeytullah Mert, zaman aşımına 6 ay kala, Hatay'da Ertan Öktem adına düzenlenmiş kimlikle yakalanarak tutuklandı. Ölenlerin yakınları sanığı teşhis ederken, sanık, kendisinin Ubeytullah Mert olmadığını iddia etti.



Elbistan İlçesi'ne bağlı Büyükyapalak Beldesi'nde akraba olan iki aile arasında 1972'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 7 yaşındaki Sefa Mert öldürüldü. Minik Sefa'nın öldürülmesi iki aile arasında kan davasına dönüşünce, 20 Ekim 1979'da o tarihte 26 yaşında olan Ubeytullah Mert, akrabasının çocukları olan 10 yaşındaki Fatih ile kardeşi 4 yaşındaki Mehmet Mert'i kalaşnikof tüfekle öldürüp, anneleri Dönüş Mert'i de yaraladıktan sonhra kaçtı. Mert o tarihten bu yana izini kaybettirdi.



Sahte nüfus cüzdanı almış



Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, zaman aşımına uğramasına 6 ay kala cinayet dosyasını yeniden açtı ve katil zanlısı Ubeytullah Mert'i yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda jandarma, Mert'in, olaydan 5 yıl sonra 1984'de Hatay'da bulunan teyzesinin kızı N.B. (48) ile evlendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine soruşturmayı daha da genişleten jandarma, N.B.'nin evlendiği kişinin Hatay'ın İskenderun İlçesi nüfusuna kayıtlı Ertan Öktem olduğunu saptadı. Ubeytullah Mert'in kendini o yıllarda sahte beyanla nüfusa kaydettirmiş olabileceği düşüncesiyle hareket eden jandarma Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Polis, Öktem'i Ubeytullah Mert olabileceği gerekçesiyle gözaltına aldı.



İnternette teşhis edildi



Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öktem'in nüfus bilgilerinin gerçek olduğu saptandı. Bunun üzerine Öktem, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen Mert'i tanıyan yakınlarına internet üzerinde yapılan görüntülü bağlantı ile gösterildi. Bu kişiler, kendilerine gösterilen kişinin katil zanlısı Mert olduğunu teşhis etti. Bu bilgi üzerine iddiaları kabul etmeyen Öktem, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, tutuklanan Öktem'in gerçekte katil zanlısı Mert olduğunu, o zamanki koşullar nedeniyle kendi beyanıyla ismini ve bilgilerini değiştirerek nüfus kaydı yaptırmış olabileceğini, bu durumun halen Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sırasında yapılacak diğer inceleme ve araştırmayla da kesinleştirileceğini açıkladı.



