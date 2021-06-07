T24 LogoT24 Logo
Gündem

30 yıl önce boşaltılan köylerine tekrar yerleştiler

07 Haziran 2021 15:58

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Akduman köyünü 30 yıl terk etmek zorunda kalan köylüler, geri dönerek yeni evler inşa etmeye başladı.

Doksanlı yıllarda artan olaylar sonucu boşaltılan Akduman köyü sakinleri, 30 yıl aradan sonra göç ettikleri bölgeden köyleri olan Akduman’a yeniden dönüp ev yapmaya başladı.

Köylüler bahar ile birlikte hayvanlarını getirip sonbahar sonuna kadar köylerinde kalıp kışın ise geri döneceklerini söyledi. 30 yıl önce köyleri boşaltılan vatandaşlar, gittikleri Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelip bölgede yaşamaya başladı. Köylüler arıcılık, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve bahçeleriyle uğraşıyor. (İHA)

şırnakterörpkkboşaltılan köygeri döndüler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24