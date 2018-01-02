"30 yıl içerisinde dünyayı buz devri tehlikesi bekliyor"

İngiltere Northumbria Üniversitesi profesörleri, dünya için kaygı verici bir gelişmeyi duyurdu. Buna göre, 30 yıl içerisinde tüm dünya kaosa sürüklenebilir. Profesörlerin yaptıkları araştırmaya göre, 30 yıl içerisinde dünyayı mini buzul çağı tehlikesi bekliyor.

Northumbria Üniversitesi'nde Matematik Profesörü olan Valentina Zharkova, yaptıkları araştırmalar sonucunda Avrupa'da 17'inci ve 19'uncu yüzyılların ortasındaki dönemde yaşanan dondurucu soğukların yeniden yaşanabileceğini söylüyor.

Zharkova, dünyanın 30 yıl içerisinde 'mini buzul çağı' yaşayabileceği uyarısında bulundu. Bu tez daha önce Greenwich'teki Royal Observatory'de çalışan bilim insanları Walter ve Annie Maunder tarafından da ortaya atılmıştı.

1895 yılında çift, bir açıklama yayınlayarak, dünyanın buzul dönemine en yakın zamanlarını yaşadığını duyurmuştu.Profesör Zharkova ve ekibi, güneşin enerji çıktısının (elektromanyetik radyasyon şeklinde) önemli ölçüde düşeceğini ve dünya üzerindeki sıcaklıkların düşmesine neden olacağını öngören bir matematiksel model oluşturdu.Sıcaklık düşüşünse elektrikli dinamoya benzer şekilde enerji dalgaları yaratan güneşin iç manyetik alanlarındaki değişikliklerden kaynaklandığı vurgulandı.