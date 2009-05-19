30 yıl gecikmeli mezuniyet töreni

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü 1979 yılı mezunları, 30 yıl önce yaşayamadıkları mezuniyet töreni heyecanı için hafta sonunda okullarında bir araya gelecek.



Dönemin mezunlarından İzmirli iş adamı Melih Büke, yaptığı açıklamada, zor bir dönemde üniversitede öğrenim gördüklerini ve dönemin şartları nedeniyle okuldan törensiz ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade etti.



Büke, birçok arkadaşının mezuniyet töreni olmaksızın okuldan ayrılmanın burukluğunu yaşadığını, bundan birkaç yıl önce tesadüfen karşılaştığı arkadaşları ile böyle bir organizasyon yapmaya karar verdiklerini anlattı.



Dönemin mezunları Zafer Şengören, Meral Bostancı ve Füsun Neyzi Noyan ile kendisinin yer aldığı bir organizasyon komitesi oluşturduklarını belirten Büke, 23 Mayısta Beytepe Yerleşkesi'nde 30 yıl aradan sonra kep giyeceklerini söyledi.



Büke, hocalıklarını yapan Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Taner Berksoy gibi isimleri törene davet ettiklerini, üniversite yönetiminin de kendilerine destek olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"Bizim öğrencilik yaptığımız dönemde sıkıntılı bir süreçten geçiliyordu. Siyasi görüş ayrılıkları ve karışık ortam nedeniyle 3 kişiden kalabalık grup olamıyorduk. Mezun olunca adeta kaçarcasına okuldan ayrıldık ve okulu bitirmenin keyfini yaşayamadık.



Tesadüfen yıllar sonra birkaç arkadaş bir araya gelince, tüm arkadaşlarımızı böyle bir törende buluşturalım istedik. İçimizde daha diplomasını almayan arkadaşlarımız var. 30 yıl sonra sembolik de olsa diploma alıp, kep giyeceğiz. O dönemde yeterince yaşayamadığımız okul arkadaşlığını şimdi yaşıyoruz. 30 yıl sonra diploma heyecanı yaşamak güzel."



Büke, Beytepe Yerleşkesi'ndeki törene o dönemin hocalarının yanında mevcut öğretim üyelerinin de katılacağını bildirdi.

