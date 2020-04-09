30 yıl boyunca rekoru kırılamayan İtalyan atlet Donato Sabia, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İtalya Olimpiyat Komitesi, eski 500 metre dünya rekortmeni 56 yaşındaki Olimpiyat sporcusu Donato Sabia'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Corona virüsüne yakalanan Donato Sabia İtalya’nın güneyindeki Basilicata bölgesindeki Potenza San Carlo hastanesinin yoğun bakımında tedaviye alınmıştı.

56 yaşındaki Olimpiyat sporcusu yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti ve dünyada Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk olimpiyat finalisti oldu. Sabia 1984’te katıldığı 800 metre yarışında beşinci, 4 yıl sonra Seul’deki yarışta yedinci olmuştu.

30 yıl boyunca rekoru kırılamadı

Ünlü sporcu 1984 Göteborg’da katıldığı Avrupa Salon Şampiyonası’nda altın madalya kazanmış ve yaklaşık 30 yıl boyunca 500 metrede dünya rekorunu elinde tutmuştu.

İtalya Atletizm Federasyonu ‘olağanüstü yetenekli bir atlet ve her şeyden önce nazik bir karakter’ olarak tanımladığı sporcunun babasının da birkaç gün önce Koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı.