30 yaşından sonra sadece cilt bakımı yetmez

30’lu yaşların sonlarına doğru ciltte oluşan kırışıklıklar, kadınların korkulu rüyasıdır.



Amerikan Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Dr. Buket Pençe, bu kırışıklıkları önlemek için cilt bakımı kadar, doğru beslenmek ve düzenli bir hayat yaşamak da çok önemli olduğunu belirtiyor.



30’lu ve 40’lı yaşlarda ciltte ne gibi değişimler görülür?



30’lu yaşların sonuna doğru mimiklerle oluşan ve çok derin olmayan kırışıklıklar yüzde görülmeye başlar. Ciltte lekelenmeler ve kalınlaşmalar olabilir. Ağız kenarlarında gülmeye bağlı çizgilenme oluşur.



30’lu ve 40’lı yaşlarda ciltle ilgili en çok nelerden şikâyet edilir?



30’lu ve 40’lu yaşlarda en çok ince çizgiler, porların açık gözükmesi, elastikiyet kaybı, nem azalması ve ciltteki düzgün renk tonunun kaybından şikâyet edilir.



Her iki yaş grubunda da farklı bakım uygulamaları mı gerekir?



Genel olarak 30 ve 40 yaş arasında aşırı bir fark yoktur ancak kişisel farklılıklar olabilir. Kişi 40 yaş civarında olup cilt açısından son derece sağlıklı görünebildiği gibi, tersi de mümkündür.



Cilt için nasıl bir bakım önerirsiniz?



Her iki yaş grubu ve tüm yaşlar için güneşten korunmak ön planda olmalıdır. Bakım ise sağlıklı beslenme, spor, uyku düzeninin sağlanması ve stresle baş ederek yapılır. Dahili herhangi bir hastalık varsa tedavi edilmelidir.



Bu yaşlarda nasıl beslenmek gerekir?



Yumurta, peynir, süt, balık ve tahıllar dışında, ceviz, fındık, kara üzüm, kayısı ve renkli meyveler (antioksidan açısından zengin), sağlıklı cilt için gereken besinlerdir. Son yapılan çalışmalarda C vitamini ve yeşil çayın çok üstünde duruluyor.



Güzel bir cilde sahip olmak için ideal yaşam biçimi nasıl olmalıdır?



Güzel bir cilt için en önemli nokta, sağlıklı yaşamdır. Uyku, güneşten kaçınmak ve her şeyden önce mutlu olmayı öğrenmek cilt güzelliğinin ilk kuralıdır. Ruhsal durum ciltteki kan dolaşımı, endorfin salınımı ve erken yaşlanma ile yakından ilgilidir. İç organların sağlığını korumadan, kolesterol dengenize dikkat etmeden, kansızlığı tedavi ettirmeden ve ruhsal çalkantıları düzenlemeden güzel bir cilde sahip olunamaz.