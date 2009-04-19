30 yaşında kadın olmayı seçti

Isparta'nın Senirkent ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Murat Y, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen operasyonla cinsiyet değiştirdi.



Operasyonla kadın olan Murat Y, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz 1 yaşındayken ailesini kaybettiğini, kendisini anneannesi ve dedesinin büyüttüğünü belirtti. Çocukken kendisini "kız" gibi hissettiğini, 15 yaşına geldikten sonra da evden ayrıldığını belirten Murat Y, cinsiyet değiştirmeye karar verdikten sonra Burdur'da mahkemeye başvurduğunu kaydetti.



Mahkemenin kendisini yönlendirdiğini ve bu doğrultuda ilk olarak psikolojik tedavi aldığını anlatan Murat Y, "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikolojik tedavi gördüm. Yine mahkemenin kararıyla cinsiyetimi değiştirmem gerekiyordu, ben de araştırma yaptım, SDÜ'yü tercih ettim. Hafta başında ameliyat oldum. Şimdi çok rahatım. Kendimi 30 yıldır hissettiğim bir kimliğin içinde görüyorum. Artık tamamen kadınım" dedi.



Pembe kimlik almak için mahkemeye başvuracağını belirten Murat Y, ismini de "Kader" olarak değiştireceğini söyledi. Murat Y, en büyük hayalinin beyaz gelinlik giymek olduğunu söyledi.



SDÜ’nün ilk ameliyatı



SDÜ Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Asım Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ilk defa böyle bir ameliyatın yapıldığını söyledi.



Çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Aydın, "Ameliyatla kadın olan Murat Y. sadece doğurganlık özelliğine sahip değil, diğer unsurları tamamen kadın özelliğini taşıyor" dedi.



Aydın, hastanın hafta içinde taburcu edilebileceğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.



Gerçekleştirilen operasyonla SDÜ Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nın iddialı merkezler arasında olduğunu bir kez daha gösterdiklerini kaydeden Aydın, hastanede bir çok başarılı çalışmaya imza attıklarını vurguladı.

