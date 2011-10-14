-30 tutuksuz sanık duruşmalardan vareste İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - ''Balyoz Planı'' davasında, savunması alınan 30 tutuksuz sanığın duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerinin celse arasında değerlendirilmesine karar verdi. Savunmaları alınan ve talepte bulunan 30 tutuksuz sanığın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 196/1. maddesi gereğince duruşmalardan vareste tutulmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuklu 184 sanığın tahliye taleplerini reddetti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Kasım'a erteleyerek, duruşmaların 25, 28 ve 29 Kasım ile 1-2 Aralık'ta da yapılmasını kararlaştırdı. Bu arada, sanıkların tutukluluk halinin devamına ilişkin verilen karara, duruşma salonundaki izleyicilerin alkışlarla tepki gösterdiği görüldü.