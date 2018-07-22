30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sonuçlandı

Dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce yüzücüyü, dostluk, yarışma heyecanı ve en önemlisi iki kıta arasında yüzme deneyimi için buluşturan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bugün saat 8.30'da Kanlıca'da verilen start ile başladı. 6,5 km'lik parkur sonunda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda yarış tamamlandı. Bu yıl 30. yılı kutlanan ve "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücü katıldı.

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Bitiş alanına ilk gelen sporcu ABD'li yüzücü Alexander Kostich oldu. Ancak yarışta sıralamalar parkurun bitiş süresine göre hesaplandığı için Kostic genel klasmanda üçüncülük derecesini elde etti.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Erkekler Genel Klasman sıralamarı şu şekilde oldu:

1. Doğukan Ulaç

2. Erge Can Gezmiş

3. Alexander Kostich

Kadınlar genel klasmanında da ilk iki sırayı Türk sporcular aldı. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Kadınlar Genel Klasman sıralamaları şu şekilde:

1. Hilal Zeyneb Saraç

2. Buse Topcu

3. Amy Dantzler

Yarışa katılan sporcuların yüzde 90'ından fazlasının yarışı tamamladığı belirtildi. Engelli sporcular ve yaş gruplarına göre dereceye giren sporcular da 15 farklı klasmanda ödüle layık görülüyor.