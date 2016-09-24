Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen darbe soruşturması kapsamında 30 polis gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen darbe soruşturması kapsamında, bugün Manisa merkezli olarak 43 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 82 polisten, 30’u yapılan baskında gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler Manisa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Haklarında gözaltı kararı bulunan 52 polisin de arandığı belirtildi. Gözaltındaki şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.