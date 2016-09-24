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15 Temmuz Darbe Girişimi

30 polis gözaltına alındı

Haklarında gözaltı kararı bulunan 52 polisin de arandığı belirtildi

24 Eylül 2016 20:44

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen darbe soruşturması kapsamında 30 polis gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen darbe soruşturması kapsamında, bugün Manisa merkezli olarak 43 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 82 polisten, 30’u yapılan baskında gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler Manisa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Haklarında gözaltı kararı bulunan 52 polisin de arandığı belirtildi. Gözaltındaki şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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