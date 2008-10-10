'30 oldum didişmem'

Altın Portakal'da bir türlü portakal kazanamayan Nurgül Yeşilçay, bu kez iddialı. "Yaşamın Kıyısında" filminde bir teröristi, "Adem'in Trenleri"nde imamın karısını canlandıran Yeşilçay'ın pavyona düşen bir kasiyeri oynadığı "Vicdan" filmi, 45'inci Altın Portakal Film Festivali'nde yarışmaya hak kazandı. Geçen yıl "en iyi kadın oyuncu" ödülünü "Mutluluk"taki rolüyle Özgü Namal'a kaptıran ve bunu hırs yapıp "Yerim portakalını" diyen Yeşilçay, bu yıl daha sakin üstelik...



Hepimizin hedefi aynı



Özgü Namal'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bu sene ödül almasam da olur, zaten geçen sene aldım. Kimseyle rekabet falan etmiyorum" açıklamasını da olgunlukla karşılayan Nurgül Yeşilçay, artık bu tarz polemiklere girmek istemediğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Artık 30 yaşıma geldim, kimseyle didişmeyi, 'aman o onu geçti, şunu geçti' demeyi sevmiyorum. Hepimiz iyi film yapmak için oynuyoruz" dedi.



"Vicdan"ın galası, önceki akşam City's Nişantaşı sinemalarında yapıldı. Galaya yalnız katılan Nurgül Yeşilçay, eşi Cem Özer'in nerede olduğu sorusuna "Abdullah Oğuz'un 'Sıcak' filminin çekimlerinde; ama herkese selamı var" diye yanıt verdi.



