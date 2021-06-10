30 milyon doz aşı anlaşması sahte çıktı; belediye başkanı özür diledi

Güney Kore'nin Daegu şehrinin belediye başkanı Kwon Young-jin, geçen hafta bir şirketin, üç hafta içinde 30 milyon Pfizer-BioNTech dozu sağlayabileceğini duyurdu. Şehrinin 30 milyon doz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını güvence altına aldığını iddia eden Güney Koreli belediye başkanı, neredeyse bir dolandırıcılığa uğruyordu. Belediye başkanı, kamuoyundan özür diledi.

Independent'ın haberine göre, olayla ilgili kendi soruşturmasını başlatacak olan Pfizer, başka hiçbir kuruluşa aşılarını ülkeye tedarik etme yetkisi vermediğini söyledi.

Belediyenin sunulan aşılar için henüz ödeme yapmadığını söyleyen belediye başkanı sorumluluğu kabul ederek, "Başarısız bir aşı ithalatının basit vakalarından biri olarak görülen bu davanın sahte bir aşı sahtekarlığı davasına dönüşmesinin kendi hatası olduğunu" söyledi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sohn Young-rae, sadece Pfizer'ın Güney Kore'ye aşı satma hakkına sahip olduğunu doğruladıklarını söyledi.

Muhalefet partisi, Halkın Gücü Partisi'nin bir üyesi olan Kwon, daha önce Güney Kore cumhurbaşkanı Moon Jae-in'i yeterli dozu hızlı bir şekilde sağlayamadığı için eleştirmişti. Moon'un iktidardaki Demokrat Partisi'nin özrüne yanıt olarak, olayın “ülkenin uluslararası imajına zarar verdiğini” söylediği bildirildi.