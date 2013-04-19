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Kültür-Sanat

30 milyon dolarlık ilahi kitabı

Avrupalı göçmenlerin Massachusetts'deki Plymouth'da ilk koloniyi kurmalarından 20 yıl sonra kaleme alınmış olan kitap müzayedede sunulacak

19 Nisan 2013 12:06

Amerika'da basılan ilk kitap açık artırmada satışa çıkacak.1640 basımı olan ve The Bay Psalm Book olarak anılan kitabın 30 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Hristiyan ilahilerin yer aldığı kitaptan on bir nüsha mevcutken, kitap 1947'den bu yana müzayedeye sunulmadı.

O zamanki müzayedede kitap rekor fiyatla, 151 bin dolara satılmıştı. 1947'ye kadar basılı bir kitaba ödenen en yüksek fiyat olan bu miktar, günümüz parasıyla 1,5 milyon dolara denk geliyor. Şu anki rekor ise John James Audubon'un Birds of America isimli kitabına ödenen 11,5 milyon dolar. The Bay Psalm Book, günümüz ABD'sinin kurucusu addedilen Avrupalı göçmenler tarafından yazılmış.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, kitap bu grubun Massachusetts'deki Plymouth'da ilk koloniyi kurmalarından 20 yıl sonra kaleme alınmış. Bu kitap 1640'da 1700 adet basılmış. Bunlardan da günümüze sadece 11 tanesi ulaşabilmiş.

Kitap, 26 Kasım'da müzayedeye sunulmadan önce, ABD'nin çeşitli bölgelerinde geziye çıkarılacak.

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