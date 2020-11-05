30 metrekarelik evde 146 köpekle yaşıyor!

Japonya’nın İzumi şehrinde bir ailenin 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşadığı ortaya çıktı.

Japonya'nın Şimane eyaletinin İzumi şehrinde 30 metrekarelik tek katlı evde 164 köpek ile beraber yaşayan çifti geçen ay komşuları şikâyet etti.

Denetlemeye giden sağlık yetkilileri, tek katlı evde raf, masa aralarında lavabo, sandalye altlarında yaşayan köpeklerin zayıf vücutlarını ve parazitli ortamını gözlemledi.

NTV'nin haberine göre; olay üzerine, hayvansever vakıflardan Doubutsu Kikin yöneticilerinden Sagami Kunihisa yaptığı açıklamada, evin bahçesinin de dışkıyla kaplı olduğunu belirterek, "Tüm zemin köpeklerle doluydu ve zeminde görebileceğiniz her yer dışkıyla kaplıydı" dedi.

Köpeklerin kendi pisliklerini tüketmeleri sebebiyle parazitlendikleri anlaşıldı. Vakıf sosyal medya hesabından, olayın "bariz bir hayvan istismarı" olduğu belirtildi.

Aile, köpekleri vakfa teslim etmeyi kabul etti. Vakıf hayvanları mikroplardan arındırarak, tıbbi yardım alabilmeleri için koruyucu hayvan bakım evlerine teslim edecek.