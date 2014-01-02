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Politika

30 Mart'taki yerel seçimlere hangi partiler katılabilecek?

YSK'nın Resmi Gazete'de yer alan kararında, 25 siyasi partinin yerel seçimlere katılacağı belirtildi

02 Ocak 2014 07:40

 Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partileri açıkladığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK'nın kararında, siyasi partilerin seçime katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunması gerektiği kaydedildi.

Buna göre, mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partiler şöyle:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi

2- Alternatif Parti

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Barış ve Demokrasi Partisi

5- Büyük Birlik Partisi

6- Cumhuriyet Halk Partisi

7- Demokrat Parti

8- Demokratik Sol Parti

9- Doğru Yol Partisi

10- Emek Partisi

11- Genç Parti

12- Hak ve Eşitlik Partisi

13- Hak ve Özgürlükler Partisi

14- Halkın Kurtuluş Partisi

15- Halkın Yükselişi Partisi

16- Halkların Demokratik Partisi

17- Hür Dava Partisi

18- İşçi Partisi

19- Liberal Demokrat Parti

20- Millet Partisi

21- Milliyetçi Hareket Partisi

22- Özgürlük ve Dayanışma Partisi

23- Saadet Partisi

24- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi

25- Türkiye Komünist Partisi

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