30 Mart'taki yerel seçimlere hangi partiler katılabilecek?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partileri açıkladığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
YSK'nın kararında, siyasi partilerin seçime katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunması gerektiği kaydedildi.
Buna göre, mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partiler şöyle:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi
2- Alternatif Parti
3- Bağımsız Türkiye Partisi
4- Barış ve Demokrasi Partisi
5- Büyük Birlik Partisi
6- Cumhuriyet Halk Partisi
7- Demokrat Parti
8- Demokratik Sol Parti
9- Doğru Yol Partisi
10- Emek Partisi
11- Genç Parti
12- Hak ve Eşitlik Partisi
13- Hak ve Özgürlükler Partisi
14- Halkın Kurtuluş Partisi
15- Halkın Yükselişi Partisi
16- Halkların Demokratik Partisi
17- Hür Dava Partisi
18- İşçi Partisi
19- Liberal Demokrat Parti
20- Millet Partisi
21- Milliyetçi Hareket Partisi
22- Özgürlük ve Dayanışma Partisi
23- Saadet Partisi
24- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi
25- Türkiye Komünist Partisi