30 maden işçisi, ölümlerinin 8'inci yılında dualarla anıldı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 30 maden işçisi, ölümlerinin 8\'inci yıl dönümünde dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu\'nda, yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada, taşeron firma Yapı-Tek\'te çalışan, 2\'si mühendis 30 işçi hayatını kaybetti. Facianın 8’inci yıl dönümünde ölen işçiler için saat 07.30’da kazanın olduğu ocak önünde anma töreni düzenlendi. Törene, TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile gece vardiyasından çıkan işçiler ve gündüz ocağa girecek işçiler katıldı. Maden facialarında hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur\'an-ı Kerim okundu.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, çok üzüntülü olduklarını belirterek, \"17 Mayıs 2010\'da 30 işi kardeşimizi burada, bir maden faciasında kaybettik. Acıları hiçbir zaman dinmedi ve dinmeyecek. Çok üzüntülüyüz. Allah, tüm maden şehitlerimize rahmet eylesin. Madenci arkadaşlarımıza da kazasız ve belasız işler diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın\" dedi.

Mevlit şekeri dağıtılan madenciler, arkadaşları için dua ettikten sonra yer altına inerek, işbaşı yaptı.



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