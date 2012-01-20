-30 köy öğretmeni tatile çıkamadı BATMAN (A.A) - 20.01.2012 - Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, 30 öğretmenin tatile çıkamamasına neden oldu. Sason Kaymakamı Bahadır Yörük, ilçeye bağlı bazı köy ve bunlara bağlı mezralarda görev yapan öğretmenlerin kar nedeniyle mahsur kaldığını söyledi. Okulların tatile girmesiyle memleketlerine gidemeyen öğretmenlerden sabırlı olmasını istediklerini belirten Yörük, ''Balbaşı, Heybeli ve Yücebağ Beldesi ile Kaşyayla grup köy yollarımız bugün açılmış olacak. Bu köylerde görev yapan öğretmenlerimizin endişe etmelerine gerek yok'' dedi. Sıkıntılı olan Dörtbölük, Dikbayır, Sarıyayla, Yuvalar, Altındere yollarının en kısa zamanda açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Yörük, şöyle dedi: ''Ümit ediyoruz ki hafta sonuna kadar yolları açmış olacağız. Hava şartları biraz daha normale döndü. Öğretmenlerimizin 1-2 gün daha sabırlı olmalarını rica ediyoruz. Çünkü hava şartları çok çetin, sözünü ettiğimiz yerlerde kar boyu üç metreye ulaşmış durumda, en güçlü araçlarımız ekiplerimiz görevlendirmemize rağmen açamadığımız, açtığımız halde akabinde tekrar kapanan yerler var. Bu bölgelere hafta başına kadar elektrik verilecek. Bu köylerde yaklaşık 30 öğretmeniz var. 11 gündür ulaşılamayan Cem Sakar Balkangeçti öğretmenimize ekiplerimiz bugün ulaşacak ve öğretmenizi ailesiyle görüştüreceğiz. 10 gündür köylerde kar yağışı hiç durmadı. Tipinin etkisiyle beraber yolları açma noktasında ciddi sıkıntılar oldu. Ekipler yolu görememe noktasında ciddi problemler yaşadı. Karın boyu araçları geçti. Araçlarımız yollarda kaldı. Ama, bugün itibarıyla hava açmış durumda. Çalışmalara aralıksız devam edeceğiz.'' İl Özel İdaresine Sason Şantiye Şefi Fethulah Yükselten de açtıkları yolların kar ve tipi nedeniyle kısa bir sürede yeniden kapandığını ve iki iş makinesini de bölgede mahsur kaldığını kaydetti.