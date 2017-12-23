30 kilogram esrarla yakalanan yaşlı çift: Noel hediyesiydi

ABD’de arabalarında 30 kilograma yakın esrarla yakalanan 80 ve 83 yaşlarındaki çift, polisin el koyduğu 336 bin dolar değerindeki esrarın “Noel hediyesi” olduğunu söyledi.

York News Times’ın haberine göre, 80 yaşındaki Patrick Jiron ve 83 yaşındaki Barbara Jiron, ABD’nin Nebraska eyaletindeki York kenti yakınlarında şerit değiştirirken sinyal vermedikleri için 19 Aralık’ta polis tarafından durduruldu.

York Bölgesi Şerif Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre polisler, aracı durdurmalarının ardından içeriden gelen keskin esrar kokusunu aldı. Polis köpeklerinin yasaklanmış ve kontrole tabi (uyuşturucu) tespit etmesinin ardından yapılan aramada, kutular içinde esrar bulundu.

Arabada bulunan esrara el konarken, Jiron çifti de gözaltına alındı. El konan esrarın satış değerinin 336 bin dolar olduğu belirtilirken, polisten yapılan açıklamada, Jiron çiftinin esrarın “Noel hediyeleri” için olduğunu söylediği kaydedildi.