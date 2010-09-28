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Yaşam

30 KİLO AĞIRLIĞINDA KABAK YETİŞTİRDİ EDİRNE (A.A)

28 Eylül 2010 12:56

-30 KİLO AĞIRLIĞINDA KABAK YETİŞTİRDİ EDİRNE (A.A) - 28.09.2010 - Edirneli bir üretici 30 kilogramlık dev kabak yetiştirdi. Edirne'nin sebze ambarı olarak tabir edilen ve üretilen sebzelerin başta İstanbul olmak üzere pek çok kente gönderildiği Karaağaç Mahallesi'nde bir üretici, yetiştirdiği ürün karşısında kendisi de hayrete düştü. Karaağaçlı sebze üreticisi Necmi Fistanlı, bahçesinde yetiştirdiği 30 kilogram kabak için, ''Yıllardır sebze üretirim, ilk kez böyle bir kabakla karşılaştım, şaşkınım'' yorumunu yaptı. Fistanlı'nın ürettiği kabağı kaldırmak isteyen üç üniversite öğrencisi de 30 kiloluk kabağı kaldırmakta zorlandı. Fistanlı, kabağı isteyene bütün olarak, isteyene de dilimler halinde satabileceğini söyledi.

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