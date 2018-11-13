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30 Kazakistan din görevlisi Kayseri'de

KAYSERİ, (DHA) - DİYANET İşleri Başkanlığı'na bağlı Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı'na bağlı 30 din görevlisi ve Kur’an kursu öğreticisi Kayseri'yi ziyaret etti

13 Kasım 2018 19:33

KAYSERİ, (DHA) - DİYANET İşleri Başkanlığı\'na bağlı Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi\'nde eğitim gören Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı\'na bağlı 30 din görevlisi ve Kur’an kursu öğreticisi Kayseri\'yi ziyaret etti.
Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı\'na bağlı 30 din görevlisi Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve  Erciyes Tekir Yaylası başta olmak üzere birçok tarihi ve turistik  yeri gezdi. İl Müftüsü Doç. Şahin Güven, heyetin Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki akşam yemeğinde bir araya geldi. Programda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Güven,  Kayseri\'de dini alanda yapılan hizmetler ve faaliyetler hakkında kısa bilgiler verdi.

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