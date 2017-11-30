30 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNE DOĞRU...

Adidas\'ın yeni kramponu Predator\'un tanıtım gecesinde Beşiktaş ile Galatasaraylı futbolcular arasında neler konuşuldu ? Maicon ve Fernando ile Adrıano arasında neler yaşandı ? Oğuzhan ve Gomis birbirlerine ne mesaj verdiler ? Atiba gece boyunca neden Şenol Güneş\'in yanından hiç ayrılmadı ? Gece boyunca flaşların patladığı buluşmaya dair ayrıntılar haberimizde...

BİR ZAMANLAR TÜRK FUTBOLUNA DAMGA VURANLAR...

Trabzonspor\'un yıldız ismi İBRAHİMA YATTARA futbolculuk döneminde Bordo-Mavili takım ile şampiyonluk yaşayamadığını belirterek, \"İnşallah menajer veya antrenör olarak bu mutluluğu yaşarım\" dedi.

AHMET DURSUN da DHA\'ya konuşarak hem hedeflerini anlattı, hem de BJK-GS derbisini yorumladı.

DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANACAK

Spor Toto Süper Lig\'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılarda derbi maçın hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

17.00 Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5\'İNCİ TUR

13.30 Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

15.30 Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

16.30 Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir

17.30 BB Erzurumspor - Trabzonspor

20.30 Kayserispor - Eyüpspor

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

DÜNYA KURAŞ ŞAMPİYONASI

11.00 - 11. Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

18.00 Pınar Karşıyaka - Trabzonspor

20.15 Banvit - Beşiktaş Sompo Japan

- THY Avrupa Ligi -

20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milan

22.30 Baskonia - Fenerbahçe Doğuş

- Kadınlar Avrupa Kupası -

20.00 AZS PWSZ Gorzow - Beşiktaş

15.30 Enisey - Mersin BŞB

18.00 Hatay BŞB - Energa Torun

18.00 İstanbul Üniversitesi - Sleza Wroclaw

20.00 Basket 90 Gdynia - AGÜ Spor