30 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNE DOĞRU...
Adidas\'ın yeni kramponu Predator\'un tanıtım gecesinde Beşiktaş ile Galatasaraylı futbolcular arasında neler konuşuldu ? Maicon ve Fernando ile Adrıano arasında neler yaşandı ? Oğuzhan ve Gomis birbirlerine ne mesaj verdiler ? Atiba gece boyunca neden Şenol Güneş\'in yanından hiç ayrılmadı ? Gece boyunca flaşların patladığı buluşmaya dair ayrıntılar haberimizde...
BİR ZAMANLAR TÜRK FUTBOLUNA DAMGA VURANLAR...
Trabzonspor\'un yıldız ismi İBRAHİMA YATTARA futbolculuk döneminde Bordo-Mavili takım ile şampiyonluk yaşayamadığını belirterek, \"İnşallah menajer veya antrenör olarak bu mutluluğu yaşarım\" dedi.
AHMET DURSUN da DHA\'ya konuşarak hem hedeflerini anlattı, hem de BJK-GS derbisini yorumladı.
DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANACAK
Spor Toto Süper Lig\'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılarda derbi maçın hazırlıkları sürecek.
GALATASARAY
17.00 Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5\'İNCİ TUR
13.30 Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
15.30 Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
16.30 Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir
17.30 BB Erzurumspor - Trabzonspor
20.30 Kayserispor - Eyüpspor
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
DÜNYA KURAŞ ŞAMPİYONASI
11.00 - 11. Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası öncesi basın toplantısı düzenlenecek.
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
18.00 Pınar Karşıyaka - Trabzonspor
20.15 Banvit - Beşiktaş Sompo Japan
- THY Avrupa Ligi -
20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milan
22.30 Baskonia - Fenerbahçe Doğuş
- Kadınlar Avrupa Kupası -
20.00 AZS PWSZ Gorzow - Beşiktaş
15.30 Enisey - Mersin BŞB
18.00 Hatay BŞB - Energa Torun
18.00 İstanbul Üniversitesi - Sleza Wroclaw
20.00 Basket 90 Gdynia - AGÜ Spor