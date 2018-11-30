30 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kasımpaşalı futbolcu Özgür Çek: \"Beşiktaş\'ın da, Galatasaray\'ın da üzerindeyiz\"

\"Hedefimiz Avrupa kupaları\"

\"Fenerbahçe\'nin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ancak sonuçta onların ismi Fenerbahçe\"

\"Şampiyon olmayı isteriz\"

\"Mustafa Denizli, babacan ve samimi\"

\"Şans verilseydi Fenerbahçe\'de başarılı olurdum\"

\"Umarım Fenerbahçe\'ye gol atarım\"

\"Fenerbahçe\'de birlik beraberlik yok\"

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG

19.00 Adanaspor - Hatayspor

BEŞİKTAŞ

- Derbi maçın hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

Beşiktaş karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

FENERBAHÇE

Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıkları devam edecek.

KASIMPAŞA

14.00 Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın toplantısında konuşacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

22.30 Fortuna Düsseldorf - Mainz (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)

BASKETBOL

-EuroLeague-

23.00 FC Barcelona Lassa - Fenerbahçe

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

18.00 Tokat Bld. Plevne - İnegöl Bld.



2019 KADINLAR DÜNYA HENTBOL ŞAMPİYONASI AVRUPA ELEMELERİ

22.00 Türkiye - İzlanda