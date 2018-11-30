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Spor

30 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kasımpaşalı futbolcu Özgür Çek: "Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da üzerindeyiz" "Hedefimiz Avrupa kupaları" "Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu biliyoruz

30 Kasım 2018 12:31

(ÖZEL) Kasımpaşalı futbolcu Özgür Çek: \"Beşiktaş\'ın da, Galatasaray\'ın da üzerindeyiz\"
\"Hedefimiz Avrupa kupaları\"
\"Fenerbahçe\'nin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ancak sonuçta onların ismi Fenerbahçe\"
\"Şampiyon olmayı isteriz\"
\"Mustafa Denizli, babacan ve samimi\"
\"Şans verilseydi Fenerbahçe\'de başarılı olurdum\"
\"Umarım Fenerbahçe\'ye gol atarım\"
\"Fenerbahçe\'de birlik beraberlik yok\" 

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor 

SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
19.00 Adanaspor - Hatayspor

BEŞİKTAŞ
- Derbi maçın hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY
Beşiktaş karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

FENERBAHÇE
Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıkları devam edecek.

KASIMPAŞA
14.00 Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın toplantısında konuşacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL 
22.30 Fortuna Düsseldorf - Mainz (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)

BASKETBOL
-EuroLeague-
23.00 FC Barcelona Lassa - Fenerbahçe

VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
18.00 Tokat Bld. Plevne - İnegöl Bld.

2019 KADINLAR DÜNYA HENTBOL ŞAMPİYONASI AVRUPA ELEMELERİ 
22.00 Türkiye - İzlanda

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