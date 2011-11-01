30. İstanbul Kitap Fuarı başlıyor

T24 - 30. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 600 yayınevinin katılımıyla 12-20 Kasım'da kitapseverleri kitaplarla ve yazarlarla buluşturacak. Yapı Kredi Yayınları fuarda, Mine Söğüt, Nergis Yazgan, Yalçın Tosun, Sara Şahinkanat, ve Roger Norman gibi isimleri okuyucuyla buluşturuyor. okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacak.







TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 12-20 Kasım 2011 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- Büyükçekmece’de düzenlenecek olan 30. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 600 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı, 197 etkinlik ve yüzlerce imza ile kapılarını kitapseverlere açmaya hazırlanıyor.





Yapı Kredi Yayınları kitap fuarında



Yapı Kredi Yayınları, 30. İstanbul Kitap Fuarı’na yepyeni kitapları ve imza günleriyle katılıyor. Fuarda, Füruzan, Mine Söğüt, Nergis Yazgan, Yalçın Tosun, Sara Şahinkanat, Feridun Oral, Ayşe İnal, Bilgin Adalı, Filiz Özdem ve Roger Norman okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacak.





İşte o kitaplar:



Deli Kadın Hikayeleri / Mine Söğüt: Aklın kıyısında gezinen, kadınlıklarını bir lanet gibi sırtlarında taşıyan, hepsi “kaybetmeye” yazgılı, içe işleyen yalnızlıklarıyla kalp burkan hayatlar, varoluş kâbusları… Kalemini zehire, kana, cinnete, ölüme ve hayata aynı lezzetle batıran Mine Söğüt’ten unutulmayacak yirmi bir delilik hikâyesi.

Peruk Gibi Hüzünlü / Yalçın Tosun: Dostluk, arkadaşlık, sevgi, tutku, bağlılık ve keder... Bu duygular arasında mekik dokuyan, gönül kırıklıklarını ustalıklı bir sevecenlikle onarmaya çalışan bir kitap, Peruk Gibi Hüzünlü.



Parasız Yatılı /Füruzan: 25 yıldır okunan bir öyküler kitabı "Parasız Yatılı". Füruzan'ın çağdaş bir klasiği... "Füruzan, sıcak, acılı, yer yer insanın içine işleyen anlatımıyla, toplumumuzdan çok iyi tanıdığı kesitler veriyor bize.”



Avcı Babam ve Ben / Nergis Yazgan: Ava ve avcılığa âşık bir baba ile sivil toplum kuruluşlarında pek çok görev üstlenen doğa korumacı kızının öyküsü… Nergis Yazgan, babası Şadi Yazgan’ın 104 yıllık renkli hayatını anlatırken, 19. yüzyıl sonlarından 2000’li yıllara taşıyor bizi.



Sara Şahinkanat - Feridun Oral / Maymun Kral: Ormanda sıcak bir gündü. Küçük maymun Muni’nin canı çok sıkılıyordu. Bir anda, küçük yaramazın eline ormanın kralı olma şansı geçti. Her emri yerine getirilecek, yediği önünde yemediği arkasında keyif çatacak, canı asla sıkılmayacaktı. Tek yapması gereken, ormandaki arkadaşlarını bir yabancı olduğuna inandırmaktı.



Bilgin Adalı / Meraklı Karınca Cimcim’in Serüvenleri: Karınca arkadaşı Tintin ile kırlangıç Kırla’nın sırtında yollara düşen Cimcim, Marmara Bölgesi’nden başlayıp Ege’yi katederek Akdeniz’e uzanıyor. Bilgin Adalı, Meraklı Karınca Cimcim Yollarda kitabında çocukları yurdumuzun tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli yerlerinde gezdiriyor.



Filiz Özdem / Esrarengiz Arkadaşın Fısıldadıkları: Çocukluktan genç kızlığa geçiş aşamasında, bir yandan ayrı olan annesiyle babasının başkalarıyla kurdukları yeni hayatlarındaki, bir yandan dünyadaki kendi yerini sorgulayan Zeynep’le hayal gücünün ürünü olan cisimsiz arkadaşı Scorpius’un hikâyesi...



Sara Şahinkanat - Ayşe İnal / Beyoğlu Macerası: Bir Bilgi Avcısı olan Sinan’ın köpeği Gezgin’le birlikte yaptığı macera dolu bir Beyoğlu yolculuğu… Bu yolculuk sırasında, peşinde Şifre Korsanları olduğu halde, Sinan adım adım Beyoğlu’nu arşınlıyor ve gizli görevini yapmaya çalışıyor.



Roger Norman / Ağaç Zamanı: Dalları Alan’ın penceresine kadar uzanan Bay Dişbudak, kurduğu salıncakla dallarını örseleyen çocuktan intikam almak için Ağaç Zamanı’nın gelmesini bekliyordu. Ağaç Zamanı’nda sadece ağaçlar yürüyebilir ve konuşabilir, geri kalan herkes olduğu yerde donup kalır. Bu büyülü saatler başlayınca Bay Dişbudak Alan’ı kovuğuna atacak, ona hak ettiği cezayı verecekti. Fakat unuttuğu bir şey vardı. Ağaç Zamanı’nın büyüsü, ağaç dallarındaki sincapları, kuşları, sinekleri etkilemediği gibi, küçük çocukları da etkilemiyordu.





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