30 işçi 540 metrede kurtarılmayı bekliyor

T24- Zonguldak'taki grizu patlamasında eksi 540 metrede mahsur kalan 30 işçiden hala haber yok. Patlamanın meydana geldiği ocağa labirentlerden ulaşılmaya çalışılıyor.

Zonguldak'taki Karadon Maden Ocağı’ndaki patlama dün saat 13.30 sularında meydana geldi.

Patlamanın hemen sonrasında kafes diye tabir edilen asansörde mahsur kalan 8 işçi kurtarılırken, dumandan etkilenen işçilerin durumununu iyi olduğu belirtildi. Ancak, eksi 540 metre derinlikteki iki ayrı galeride çalışan 30 işçiden aradan geçen süreye rağmen haber alınamadı.

Gece boyunca işçilere ulaşmak için kurtarma çalışmaları sürdü. Ancak yüksek karbonmonoksit ve metangazı miktarı ekiplerin ilerlemesini engelliyor.

Patlamanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve Enerji Bakanı Taner Yıldız bölgeye gitti.

Gece saatlerinde açıklama yapan Enerji Bakanı Taner Yıldız, işçilere ulaşmak için iki yol olduğunu söyledi. Bakanı Yıldız şu bilgileri verdi.

"Bunlardan bir tanesi yüksek basıncın etkisiyle tamamen dağıldığı için o yoldan gidemiyoruz, daha uzak yoldan gideceğiz. Bölgeye iki taraftan ulaşma imkanımız vardı, ama bir tarafından arkadaşlarımız indiler, yüksek basınçtan ve patlamanın tesiriyle bir taraftan çalışma imkanımız kalmadı. Tamamen kurtarma çalışmalarını tek taraftan yapabileceğiz. O yüzden biraz daha süreye ihtiyacımız olduğunu ve kamuoyuyla paylaşmayı uygun bulduk. Biraz daha sabırlı olmalıyız. Gelik mevkisinden 2000-2500 metre mesafedeki göçüğün oradan girmek zorundayız.

Mesafe 2 bin metrenin üzerinde. Buradan ulaşmak zorundayız. Bunu da sağlıklı şekilde yapmak zorundayız. Kurtarma ekibindeki arkadaşlarımızı da düşünmeliyiz. Karbonmonoksit miktarı ve içerde zaman zaman yükselen metan gazı seviyesi halen yüksek. O yüzden bunu kontrollü yapmak zorundayız.

Şu anda vantüpler eklenerek aşağıda arkadaşlarımız çalışmaktalar. 540 kodunda bu çalışma devam ediyor. Havalandırmayı sabaha kadar bitirmek istiyoruz. Havalandırmaya müteakip orada bir göçük oluştu. Patlamanın tesiriyle 7 metrelik bir göçüğün temizlenme işi var. Arkadaşlarımız düzenlediğimiz vardiyalarla çalışacaklar.''

İŞÇİLERE ULAŞMAK NE KADAR SÜRER?

İşçilere ulaşmanın ne kadar vakit alacağı sorusunu da Yıldız, ''Bunu şimdiden söylemek zor. Her geçen zamanın işçilerimizin sağlığı için aleyhte olduğunu biliyoruz, farkındayız. Ama böyle bir kurtarma zamanına da ihtiyacımız var. Asansörle arkadaşlarımız eksi 540 koduna indiler. Orada basıncın tesiriyle hemen hemen birçok şey dağılmış durumda. O yüzden oradan çalışamayacağımızı anladık. İnşallah buradaki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz'' yanıtını verdi.

"ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞTIRIYOR"

Öte yandan dün akşam saatlerinde olay yerinden NTV yayınına bağlanarak açıklamalarda bulunan Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, işçilerin hayatta olup olmadıkları konusunda ellerinde bilgi olmadığını dile getirdi.

"Şanssız ve kötü bir olay yaşandı" diyen Kaymakçı, "Saat 13.30 sularında, eksi 540 metrede hazırlık çalışmaları vardı. Burası TTK’nın kendi sahası ancak, kurum bu hazırlık faaliyetlerini özel sektörle yürütüyor. Yani, kaza yerini özel sektör firması çalıştırıyor.

Burada yapılan iş, kuyu dibindeki bağlantıları sağlayan yolların sürülmesi işi ve kaza o esnada oluyor. İki galeri aralığında çalışa işçiler mahsur kalmış durumda" dedi.

HAYATTALAR MI?

Aşağıdaki işçilerden iki tanesinin maden mühendisi olduğunu belirten Kaymakçı, "Olayın meydana geldiği kuyuda tahribat oldu ve şu anda kuyu kafesi çalışmıyor. İşçilere, o kuyunun 2-2.5 km uzağındaki başka bir kuyudan ulaşılmaya çalışılıyor. Kurtarma ekiplerinin karşısına göçük çıktı ve çalışmalar sürüyor. İşçilerin hayatta olup olmadığı kousunda bir bilgi yok" şeklinde konuştu.

"Olayın nedeni grizu patlaması ancak ateşleyen kaynak nedir o konuda net bilgi yok" diyen Kaymakçı, "Olay anında yüzde 4’lük metan gazı var o anda meydana gelen ateşleme sonucu patlama gerçekleşmiş oabilir. Bu hangi nedenle olmuştur net bilgi yok" ifadelerini kullandı.