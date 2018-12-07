30 gündür açlık grevi yapan tutuklu milletvekili Leyla Güven'in avukatı: B1 vitamini verilmiyor, sağlık sorunları başladı

Tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde "Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek" için 7 Kasım'da süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlayan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in avukatı Cemile Turhallı Balsak, Güven’e B1 vitamini verilmediğini söyledi.

Açlık grevinin 30. gününde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nde bir açıklama yapan Balsak, Güven’in açlık grevinin kritik bir sürece girdiğini belirterek, taleplerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Leyla Güven’in kilo kaybı, baş dönmesi, unutkanlık, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarının ortaya çıktığını açıklayan Balsak, Güven’e B1 vitamini verilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamasına rağmen başvurdukları cezaevi savcısı ve idaresinin bu konuda kendilerine yanıt vermediğini duyurdu.