'30 gün boyunca her gün seks'

T24- Cosmopolitan dergisi yazarlarından Rosie Mullender, "bir ay boyunca her gece seks" deneyini uyguladı. Sonuç beklenenin tam tersi olmuş.







Gazeteport'ta yayımlanan habere göre, hafta içi bir gece uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Kevin'a bu deneyimin başlangıcı olarak bir sürpriz yapmaya karar verdi.



Kevin, kanepeye yığılmış TV izlerken, o da pijamalarıyla oturmak yerine odaya ateşli pembe bir tunik, sarı bir peruk, siyah jartiyer çorapları, göğsü kaldıran sütyenle geldi. Ortamı loş hale getirip, striptiz yaparak Kevin'a yaklaştı. Kevin'ın tepkisi eğlenme ve inanamama arasında bir yerlerdeydi. Yaptıklarını seksi olmaktan çok, komik bulmuştu.





Sonuçta Kevin'ın tahrik olmak bir yana durumu gülünç bulmuş görünmesine öfkelenen Rosie üstündekileri çıkarıp pijamalarını giydi ve sinirli bir şekilde televizyon izlemeye koyuldu. Küçük düşürülmüş gibi hissediyordu, gururu kırılmıştı ve bunu Kevin'a söyledi ve biraz da kızdırmak için geçen haftalarda yapmadığı birkaç işi yüzüne vurdu. Sekiz yıllık ilişkilerinde ilk kez böylesine kavga ettiler. Her şey nasıl bu hale gelmişti? Rosie şöyle anlatıyor:



"Cosmopolitan dergisinde çalışıyorum. Editörüm bir ay boyunca partnerimle her gün seks yapıp bu tecrübemi yazımda anlatmamı önerdiğinde bunun harika olacağını düşündüm. Teklifin üzerine gönüllü olarak atladım. 30 günlük erotik bir maraton! Bir ilişki için daha canlandırıcı ne olabilirdi ki? Benzer deneyimlerle ilgili sonuçları okudum, herkes aynı şeyi söylüyordu, hergün seks çiftleri yakınlaştırıyordu, seks hayatını yeniliyordu...





Teori ne kadar çok seks yaparsanız o kadar isteyeceğiniz yönündeydi. Elbette hepimizin bildiği gibi erkekler olabildiğince çok seks isterdi, öyle değil mi? Bilimsel araştırmalar da benim bu iyimserliğimi destekliyordu. Geçenlerde Tennessee Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan araştırmada, daha çok kavgaya eğilimli olan çiftlerde, daha çok seks 'mutluluk açığını' kapatıyordu...



Sinirli bir yapım olmasa da, daha fazla seksin bizi daha da yakınlaştıracağını düşündüm. Sekiz yıl geçmesine rağmen ilişkimiz çok iyiydi, belki yatak odamızda havai fişekleri patlamıyordu, ama haftada bir ya da iki kez birbirimizin üzerine atlıyorduk ve birbirimize hala aşıktık... Anlaşamadığımız tek konu Kevin çocuk istiyordu, ben istemiyordum... Ancak bu bir ayrılma konusu olmamıştı aramızda...



İlk başta, 30 gün boyu seksi becerebildiğimiz yönünde olumlu hisler içindeydim. Ama daha ilk üç günde tahmin ettiğimden çok daha zor olmaya başladı. Kevin'ın baştaki isteği çoktan azalmıştı. İkna etmek, tatlı sözlerle kandırmak zorunda kalıyordum, ama bu sefer de doğallık ortadan kalkıyordu.





Dördüncü günde sıkıntı tutkuya üstün gelmeye başladı. Gerçekten başarısız olduk. Beşinci gün son derece gelişigüzel bir seksti, ancak altıncı günde bir mekan değişikliği bizi heyecanlandırabildi. Ailemin evinde kalmıştık...Haftanın sonunda yine cansız bir cinsel hayatımız vardı...Sekizinci günde aramızda bir gerilim inşa olmaya başlamıştı. Yatak odasında roller tersine dördü. Daha önce sekse davet adımları Kevin tarafından atılırken, artık ben onun başının etini yer hale gelmiştim...



Geceler geçtikçe, isteksizliğimiz arttı. Seks mekanik, tutkusuz ve bıktırıcı bir hal aldı... Sonunda kendimi peruk içinde striptiz yaparken buldum ve Kevin beni reddetti. Büyük kavgamız bu noktada başladı..."





Deney, ilişkisini tehdit eden bir sonuçla tamamlanan Rosie, kadınları uyarıyor: En önemli şey, çiftlerin mutlu olması için bilimsel deneylerin dikte ettiği zalim miktarda seks değil, yeterince seks yapması gerekiyor gibi görünüyor. O yüzden bugün, o araştırmaları okuyan ve her gün seksi deneyen kadınları uyarıyorum: Bunu yapmadan önce iki kez düşünün. Eğer ilişkiniz sağlamsa bu sizi belki daha yakınlaştırabilir. Ama bunu sorunların üzerini örtmek için kullanırsanız kaçınılmaz olarak bu sorunlar daha da büyüyecektir.