T24 LogoT24 Logo
Yaşam

30 gün boyunca bisikletle yanlış yöne gitti

Evine gitmek için aralıkta yola çıkmıştı

26 Ocak 2017 23:05

Çinli bir göçmen işçi "Bahar Bayramı" olarak bilinen Çin yeni yılı için 1700 kilometre uzaklıktaki evine gitmek isterken, bisikletini yanlış yöne sürdüğünü 30 gün sonra anladı.

Ülkenin güneydoğusundaki Rizhao şehrinde göçmen işçi olarak çalışan genç, bisikletiyle kuzeydeki Qiqihar'daki evine gitmek için Aralık ayında yola çıkmıştı.

Polisler genç adamı 500 kilometre sonra, Çin'in merkezindeki Anhui kentinde durdurdu.

Otoyolda durduruldu

Polislerin bisikletin yasak olduğunu söyleyerek otoyolda durdurduğu adam, yanlışlıkla kuzeye değil, güneye doğru gittiğini bu sayede anladı.

Adamın parası olmadığı için bir süredir internet kafelerde uyuduğu belirtildi.

Durumu anlayan polis, Qiqihar'daki evine gidebilmesi için tren bileti satın aldı.

İsmi açıklanmayan adamın otoyollardaki işaret tabelalarını okuyamadığı, başkalarına sorarak yolunu bulmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Polis ve genç adamın durdurulduğu bilet gişesinde çalışanlar, olayı yeni fark eden adamın evine ulaşabilmesi için biletin alınmasına katkıda bulundu.

ETİKETLER

çinbisikletyanlışyol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24