30 gencin kader anı!

Görevi devraldıktan 5 gün sonra Diyarbakır’ı ziyaret edip, "Yoksulluk ve işsizlik dağa çıkışı teşvik ediyor" diyen Genelkurmay Başkanı Başbuğ, bu tespiti lafta bırakmayıp, ’hayata’ geçirdi. Diyarbakırlı 30 genç, Balıkesir’deki Astsubay Meslek Okulu’nda eğitime alındı. Ağırlanan, cep harçlıkları verilen gençler, 10 Kasım’da sertifikalarını aldı...



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Güneydoğu’yu ve sorunlarını iyi bilen bir komutan.



31 Ağustos’ta görevi devraldıktan sadece beş gün sonra Diyarbakır’ı ziyaret eden Başbuğ, kentteki 19 sivil toplum örgütünün yöneticisiyle saatler süren toplantı yaptı. Toplantıda söz alan her sivil toplum temsilcisi aynı vurguyu yaptı: "Yoksulluk ve işsizlik dağa çıkışı teşvik ediyor."



Başbuğ’un mesajı aldığı ertesi gün düzenlediği basın toplantısında satır arasına sakladığı taktik açılımdan belliydi: "Özellikle terör örgütüne karşı hassas olan yaş gurubunu, 14 ile 18 yaş grubunu, eğer devletimizin, özel kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerinin aldığı tedbirlerle, iyi bir mesleki eğitim vererek nitelikli bir noktaya getirebilirsek, inanınız ki bu terör örgütünün etkisiz hale getirilmesi sürecini beklenenden de daha aşağı çekmemiz mümkündür. Bunu yapabilecek güçteyiz."



Valilik 30 genç seçti



Genelkurmay karargáhı, bu ifadeden de anlaşılacağı üzere gençlerin terör örgütüne katılım nedenleri üzerine uzun süredir kafa yoruyor. Teröristi etkisiz hale getirmektense, dağa çıkışı azaltmanın, engellemenin yolunu arıyor.



Bu çerçevede Diyarbakırlı mesleksiz, vasıfsız gençlere dönük iş umudu, İlker Başbuğ’un konuşmasından bir ay sonra doğdu.



Diyarbakır Valiliği, Genelkurmay’ın talebi üzerine lise mezunu 30 genç seçti.



Bu gençler, 6 Ekim günü Diyarbakır’dan Balıkesir’deki Astsubay Meslek Okulu’na yollandı.



30 gence aklınıza gelen her meslekte beş hafta süren eğitim verildi.



Kimisi kaynakçı, tornacı, elektrikçi, oto tamircisi oldu. Diğerleri, ciltçi, matbaacı, fayansçı kursu gördü.



Türk Silahlı Kuvvetleri imkanlarıyla ağırlanan, hatta cep harçlıkları bile ödenen gençler 10 Kasım günü törenle sertifika aldı, Diyarbakır’a geri döndü. Daha haftası geçmeden çoğunun iş bulduğu haberi Ankara’ya ulaştı.



Peki bu projenin devamı gelecek mi? Genelkurmay 30 gence yaptığı yatırımı, "öncü ve örnek bir adım" olarak niteliyor. Sivil toplumdan, iş dünyasına kadar değişik kesimlerin benzer girişimlerini tetiklemeyi hedefliyor.



Gençlerin ne isimlerini, ne de resimlerini açıklamıyoruz. Kimlikleri hem genelkurmay, hem de Diyarbakır Valiliği’nde saklı bulunan bu gençlerin bugüne kadar olduğu gibi huzur ve barış içinde yaşamaya devam etmeleri için bu gizlilik şart.



Zaten deyim yerindeyse alan da satan da razı. Aileler çocukları iş bulabildiği, gençler gelecekleri kurtulduğu için, asker güvenlik gerekçesiyle memnun. Tek kaybeden dağdaki terörist!



