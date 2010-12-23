-30 FAKÜLTEYE DEKAN ATANDI ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Devlet üniversitelerine ait 27, vakıf üniversitelerine ait 3 fakülteye dekan atadı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Genel Kurulunun bugünkü toplantısında eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporları karara bağlandı. Pamukkale Üniversitesinin rektör adaylarını belirleyeceği seçim takviminin 21-22-23 Ocak 2011 olarak kararlaştırıldığı toplantıda, devlet üniversitelerine ait 27, vakıf üniversitelerine ait 3 fakülteye dekan atadı. Dekanlıklara yapılan atamalar şöyle: Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Orhan Söylemez Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Behiye Gülen Greenwood Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Hasan Yüksel Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Sezai Elagöz Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Metin Bozkuş Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Suphi Müderris Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Ramazan Köse Eskişehir Üniversitesi Osmangazi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Şişman Eskişehir Üniversitesi Osmangazi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Necmi Ata Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof. Dr. Halit Keskin İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Prof. Dr. Ata Mungan İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Hüsnü Murat Günaydın Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeki Tekin Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Gülay Usta Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Bilgin Kocaeli Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Çanakçı Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Mahir Günday Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Nurseren Tor Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İlyas Öztürk Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Nilgün Bilge Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Salih Şimşek Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Faruk Ayhan Başçiftçi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Selami Akkuş İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cuma Bayat İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Cemal Yükselen Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Fahir Bora